Huawei MatePad T8: Uygun fiyatlı tablet

Huawei MatePad T8 tabletin iki versiyonu bulunuyor. 2GB RAM ve 16GB dahili depolamaya sahip versiyonu 999 TL, 2GB RAM ve 32GB dahili depolamaya sahip versiyonu da 1099 TL fiyat etiketleriyle satışta. Biz, test için 32GB dahili depolamaya sahip versiyonu kullandık.

8.55mm kalınlıktaki tablet, 315 gram ağırlıkta. Ürün, ister otururken isterken de yatarken kullanıma uygun yapıda. İster dik kullanın, isterseniz de yatay olarak. Yanlardan yumuşatılmış köşeleri, konforlu bir kullanıma imkân sunuyor. Ancak arka yüzeyin kaygan olduğunu ve dikkatli olmanız gerektiğini belirtelim.

Cihazın üst kısmında 3.5mm kulaklık girişi, alt kısmında da microUSB girişi bulunuyor. Type-C bağlantı tercih edilmemiş ve kutudan kulaklık çıkmadığını da belirtelim. Tabletin hoparlörü biraz daha kaliteli olabilirdi doğrusu. Özellikle oyun oynarken ya da bir şeyler izlerken kaliteli işitsel detaylar duymayı kim istemez ki.

Deniz mavisi renge sahip tabletin 8 inç LCD ekranı, 1280×800 çözünürlük sunuyor. Özellikle iç mekan kullanımlarında iyi bir netlik ve parlaklık düzeyi var. Dokunuşlara verdiği tepkiler de gayet net. Ekran ayarları kısmına baktığımızda, karanlık mod ve uzun süreli kullanımlar için göz konforu modu da bulunuyor.