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Huawei MatePad T8: Uygun fiyatlı tablet

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

Koronavirüs süreci ve insanların evlerinde daha fazla vakit geçirir hale gelmesi, tabletlerin de popülaritesini tekrar yükseltti. Huawei de ekonomik modeli MatePad T8’i satışa sundu.

Huawei MatePad T8: Uygun fiyatlı tablet

Huawei MatePad T8 tabletin iki versiyonu bulunuyor. 2GB RAM ve 16GB dahili depolamaya sahip versiyonu 999 TL, 2GB RAM ve 32GB dahili depolamaya sahip versiyonu da 1099 TL fiyat etiketleriyle satışta. Biz, test için 32GB dahili depolamaya sahip versiyonu kullandık.

8.55mm kalınlıktaki tablet, 315 gram ağırlıkta. Ürün, ister otururken isterken de yatarken kullanıma uygun yapıda. İster dik kullanın, isterseniz de yatay olarak. Yanlardan yumuşatılmış köşeleri, konforlu bir kullanıma imkân sunuyor. Ancak arka yüzeyin kaygan olduğunu ve dikkatli olmanız gerektiğini belirtelim.

Cihazın üst kısmında 3.5mm kulaklık girişi, alt kısmında da microUSB girişi bulunuyor. Type-C bağlantı tercih edilmemiş ve kutudan kulaklık çıkmadığını da belirtelim. Tabletin hoparlörü biraz daha kaliteli olabilirdi doğrusu. Özellikle oyun oynarken ya da bir şeyler izlerken kaliteli işitsel detaylar duymayı kim istemez ki.

Deniz mavisi renge sahip tabletin 8 inç LCD ekranı, 1280×800 çözünürlük sunuyor. Özellikle iç mekan kullanımlarında iyi bir netlik ve parlaklık düzeyi var. Dokunuşlara verdiği tepkiler de gayet net. Ekran ayarları kısmına baktığımızda, karanlık mod ve uzun süreli kullanımlar için göz konforu modu da bulunuyor.

HUAWEİ MATEPAD T8 ÖZELLİKLERİ

Huawei MatePad T8, MTK MT8768 işlemciye sahip. 8 çekirdekli bu işlemcinin yanında 2GB RAM ve 32GB dahili depolama var. microSD kart ile ek depolama sağlayabilirsiniz. Öte yandan RAM değeri biraz daha yüksek olabilirdi.

Cihazda Android 10 işletim sistemi var, ancak Google Play Store ve Google servisleri yer almıyor. Bunların yerine Huawei’nin kendi uygulama mağazasına yer verilmiş.

TEST SONUÇLARI

Yaptığımız testlerde, Asphalt 9 ve Call of Duty Mobile gibi oyunları genel olarak performanslı bir şekilde oynayabildik. Tabii görsel kalitede düşüşler ve ara ara ufak kasmalarla da karşılaştık. Eh, bu teknik detaylar itibarıyla tabletin iddialı bir performans amacı olmadığını da göz önünde bulundurmak gerek.

GELELİM KAMERALARA

Tabletin arka tarafında 5, ön tarafında da 2MP değerde kameralara yer verilmiş. Tabii bunlar da iddialı özelliklerde kameralar değil. Çok ihtiyaç duyduğunuzda bir şeylerin fotoğraflarını çekebilmeniz ya da videolarını çekebilmeniz, internet üzerinden görüntülü görüşmeler yapabilmeniz için. Yüksek beklentileriniz olmamalı.

Huawei MatePad T8’in pil tarafına geldiğimizde ise 5100mAh pil görüyoruz. Normal kullanımda tek şarj ile 2 günü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Eğer video tarafına ağırlık verirseniz, tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmanız da mümkün.

Ürün, Wi-Fi AC ve Bluetooth 5.0 desteklerine de sahip. Ayrıca yakınlardaki güncel Huawei cihazlara bağlanabilmek ve dosya alışverişinde bulunabilmek için Huawei Share özelliğini de bünyesinde barındırıyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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