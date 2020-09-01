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Huawei’nin yeni akıllı saati ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2020 12:16 | Son Güncelleme

Giyilebilir teknoloji pazarındaki yükselen isimlerden biri olan Huawei yeni akıllı saati için kolları sıvadı. Bilindiği üzere Çinli üretici kısa süre önce Watch GT2 modelini satışa sunmuştu. Nitekim bu saatin satışa çıktığı ülkeler arasında Türkiye de yer alıyordu.

Huawei’nin yeni akıllı saati ortaya çıktı

Şimdi ise Huawei bu saatin pro versiyonu için kolları sıvadı. Peki saatin tasarımı tam olarak neye benzeyecek?

Huawei’nin yeni akıllı saati selefi modellerle aynı tasarım hatlarına sahip. Yani dışarıdan bakıldığında öyle aşırı fark eden bir detay bulunmuyor.

Zaten Huawei’nin tasarım anlamında başarılı bir çizgiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Keza saat tarafında dairesel hatlı modelleri tercih edenlerin sayısı hiç de azımsanacak türden değil.

HUAWEİ WATCH GT2 PRO TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?

Çinli üretici muhtemelen bu modelini de ülkemizde satışa sunacaktır. Fakat şimdilik yeni Huawei akıllı saat modelinin ne zaman çıkacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

Huawei’nin ardından çok büyük bir ihtimal Honor’dan da benzer bir duyuru gelebilir. Zira genel itibariyle baktığımızda Honor giyilebilir teknoloji pazarında bağlı olduğu Huawei’yi takip eden bir firma. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz. Şimdilik bu konuda yorum yapmak çok doğru olmayacaktır.

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