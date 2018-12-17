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Huawei Nova 4, şirketin ilk delikli telefonu olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.12.2018 09:24 | Son Güncelleme

Birkaç gün içerisinde tanıtılacağı bilinen Huawei Nova 4’ün şimdiye kadarki en net görüntüleri basına sızdırıldı. İşte ön kamera deliğine sahip panel tasarımıyla Nova 3!

Huawei Nova 4, şirketin ilk delikli telefonu olacak

Çentik rüzgarı çabuk dindi! Bir süredir telefon firmalarının yoğun şekilde tercih ettiği çentikli tasarım, yavaş yavaş küçülerek farklı formlarla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Halihazırda su damlası çentiğini gördük, sırada ise “ön kamera delikli” panel tasarımı var.

Samsung’un da kısa süre içinde kullanmayı planladığı bu delikli panel tasarımının, Huawei tarafındaki ilk örneği, Nova 4 olacak.

Sol üstte yer alacak olan ön kamera deliği, çentik veya mekanizma kullanılma ihtiyacını ortadan kaldıracak. Buna karşın çentiği bile küçülterek çerçeveyi daraltma amaçlanırken alt kısımda bırakılan boşluk dikkatlerden kaçmıyor.

Çinli şirket arka kısımda üçlü kameraya yer vermiş. Bildiğiniz gibi ana kameranın 48 MP olacağı konuşulsa da bunun her versiyonda olmayacağı söylentileri yer alıyor. Öte yandan cihazın dört ayrı renk seçeneği de bu fotoğraflarla belli olmuş oldu.

Cihazın gerçek tasarımını ve tüm özelliklerini görmek için çok fazla beklememize gerek yok; resmi tanıtıma yalnızca birkaç gün kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Nova 4 teknoloji

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