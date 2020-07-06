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Huawei P Smart S Türkiye'de! İşte Huawei P Smart S'in fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2020 17:29 | Son Güncelleme

Huawei, Huawei P Smart S akıllı telefonunu resmen Türkiye'ye getirdi. Bununla birlikte Huawei P Smart S'in fiyatı da belli oldu. Peki Huawei P Smart S özellikleri neler? Huawei P Smart S fiyatı ne kadar? Gelin yakından cevaplayalım.

Huawei P Smart S Türkiye'de! İşte Huawei P Smart S'in fiyatı

Huawei P Smart S, Huawei'nin sevilen P Smart serisinin son ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Yurt dışında tanıtımı yapılan akıllı telefon, ülkemizde de özellikle uygun fiyata uygun bir akıllı telefon almak isteyenlerin ilgisini çekmişti. Huawei P Smart S bugün ise yeni bir maceraya atılmaya karar verdi. Zira telefon, Türkiye'de satışa çıktı.

HUAWEİ P SMART S ÖZELLİKLERİ

Huawei P Smart S özellikleri ile başlayalım. Huawei Y8p ile aynı kasayı paylaşan Huawei P Smart S, 6,3 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran ile geliyor. Bu ekranda üstünde, içerisinde 16 MP değerinde bir ön kamera bulunan damla çentik bulunuyor. Telefonun parmak izi okuyucusu da yine bu ekranın altında yer alıyor. Kirin 710F işlemcisinden güç alırken, 4GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı Kirin 710F işlemcisine destek oluyor. Huawei P Smart S'in kameraları ise sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Telefon tüm gücünü ise 10W hızlı şarj destekli 4.000 mAh değerindeki bataryasından sağlıyor. Son olarak, Huawei P Smart S'te Google servisleri yerine HMS ve App Gallery desteği bulunduğunu hatırlatalım.

Huawei P Smart S kameraları

HUAWEİ P SMART S FİYATI

Huawei P Smart S fiyatı 3,499 TL olarak açıklanmış durumda. Telefon halihazırda Huawei Online Mağazası üzerinden iki farklı renk seçeneği ve Huawei Band 3e hediyesi ile satın alınabiliyor. Daha fazla bilgi almak ve Huawei P Smart S'i satın almak için buraya tıklayarak Huawei Online Mağaza'ya gidebilirsiniz.

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