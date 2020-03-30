Huawei P40 Pro: Galaxy S20 Ultra 5G ‘ye rakip geldi

Galaxy S20 Ultra 5G vs Huawei P40 Pro karşılaştırması ile karşınızdayız. Bu iki telefon Güney Koreli ve Çinli telefon üreticileri Samsung ve Huawei’nin yeni amiral gemileri.

Ekran

Huawei P40 Pro, 6.58 inçlik 1.200×2.640 (FHD+)piksel çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ile geliyor. Cihazda yer alan ekran içi parmak izi okuyucu panel öncekine oranla %30 daha büyük. Bu nedenle parmak izi okuma konusunda telefon oldukça başarılı. P40 Pro’da çentiksiz ekran sürprizi var. Ancak telefonun sol kısmında bulunan kamera fazla yer kapladığını belirtelim. Samsung Galaxy S20 Ultra, 6.9 inçlik 1440×3200 (QHD+) piksel çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip Dinamik Amoled ekran ile geliyor. Bu ekranın piksel yoğunluğu 511PPI. P40 Pro sadece 441PPI’da kalıyor. Ekran özellikleri bakımından S20 Ultra’nın bariz bir şekilde üstün olduğunu ifade edebiliriz.

Kamera

Galaxy S20 Ultra 5G vs Huawei P40 Pro karşılaştırmasında bir sonraki durak kamera. P40 Pro’da F/1.9 diyafram açıklığına sahip 50MP’lik bir kamera mevcut. Bu kameranın sensör boyutu 1 / 1.28. Bu boyut şu ana kadar en büyük kamera sensör boyutuna sahip olan Samsung Galaxy S20 Ultra’nın sensör boyutundan bile büyük. Galaxy S20 Ultra 5G’de F/1.8 diyafram açıklığına sahip 1/1.33 sensör büyüklüğüne sahip bir ana kamera bulunuyor. Yukarıda bahsedildiği gibi P40 Pro tanıtımı yapılana kadar en büyük sensör boyutuna S20 serisi sahipti. Ancak bu konuda liderliği P40 serisine kaptırdı. Hangi telefonun kamerasının daha iyi olduğunu çekilen fotoğrafların karşılaştırmasını yaptığımızda daha net göreceğiz. Ancak Samsung’un ana kamerası 8K video kaydı yapabilirken Huawei’nin ana kamerası 4K video kaydı yapabiliyor. Ancak evinizde 8K destekleyen bir televizyon yoksa buna çokta takılmayın derim.