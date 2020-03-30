Huawei P40 Pro: Galaxy S20 Ultra 5G ‘ye rakip geldi

Galaxy S20 Ultra 5G vs Huawei P40 Pro karşılaştırması ile karşınızdayız. Bu iki telefon Güney Koreli ve Çinli telefon üreticileri Samsung ve Huawei’nin yeni amiral gemileri.
Huawei P40 Pro, 6.58 inçlik 1.200×2.640 (FHD+)piksel çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ile geliyor. Cihazda yer alan ekran içi parmak izi okuyucu panel öncekine oranla %30 daha büyük. Bu nedenle parmak izi okuma konusunda telefon oldukça başarılı. P40 Pro’da çentiksiz ekran sürprizi var. Ancak telefonun sol kısmında bulunan kamera fazla yer kapladığını belirtelim. Samsung Galaxy S20 Ultra, 6.9 inçlik 1440×3200 (QHD+) piksel çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip Dinamik Amoled ekran ile geliyor. Bu ekranın piksel yoğunluğu 511PPI. P40 Pro sadece 441PPI’da kalıyor. Ekran özellikleri bakımından S20 Ultra’nın bariz bir şekilde üstün olduğunu ifade edebiliriz.
Galaxy S20 Ultra 5G vs Huawei P40 Pro karşılaştırmasında bir sonraki durak kamera. P40 Pro’da F/1.9 diyafram açıklığına sahip 50MP’lik bir kamera mevcut. Bu kameranın sensör boyutu 1 / 1.28. Bu boyut şu ana kadar en büyük kamera sensör boyutuna sahip olan Samsung Galaxy S20 Ultra’nın sensör boyutundan bile büyük. Galaxy S20 Ultra 5G’de F/1.8 diyafram açıklığına sahip 1/1.33 sensör büyüklüğüne sahip bir ana kamera bulunuyor. Yukarıda bahsedildiği gibi P40 Pro tanıtımı yapılana kadar en büyük sensör boyutuna S20 serisi sahipti. Ancak bu konuda liderliği P40 serisine kaptırdı. Hangi telefonun kamerasının daha iyi olduğunu çekilen fotoğrafların karşılaştırmasını yaptığımızda daha net göreceğiz. Ancak Samsung’un ana kamerası 8K video kaydı yapabilirken Huawei’nin ana kamerası 4K video kaydı yapabiliyor. Ancak evinizde 8K destekleyen bir televizyon yoksa buna çokta takılmayın derim.
P40 Pro’da İkinci ana kamera f/1.8 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı 40MP büyüklüğünde. Bu kameranın sensör boyutunun da 1/1.54 olduğunu söyleyelim. Son olarak P40 Pro’ya 12MP çözünürlüğünde telefoto kamerası ve bir adet ToF kamerası yerleştirilmiş. Galaxy S20 Ultra cephesine baktığımızda ultra geniş açılı kamera 12MP çözünürlüğünde ve diyafram açıklığı f/2.2. S20 Ultra’da yer alan üçüncü kamera 10x optik zoom yapabilen 48MP çözünürlüğünde bir kamera. Telefona bir adette ToF kamerası yerleştirilmiş. P40 Pro’nun 5x optik zoom yapabildiğini belirtelim.
Galaxy S20 Ultra 5G vs Huawei P40 Pro karşılaştırmasında ön kamera konusunda da kıyasıya bir yarış var. P40 Pro’nun ön kısmında iki kamera bulunuyor. 32MP çözünürlüğünde diyafram aralığı f/2.2 olan ana kamera 60FPS 4K video kaydı alabiliyor. Hemen yanına bir adet sensör yerleştirilmiş. Samsung Galaxy S20 Ultra’da ise bir adet ana kamera yer alıyor. 40MP çözünürlüğündeki bu kameranın diyafram aralığı f/2.2.
P40 Pro gücünü 8 çekirdekli Huawei Kirin 990 5G yonga setinden alıyor. (2 x Cortex-A76 @2.86 GHz + 2 x Cortex-A76 @2.36) Huawei P40 Pro’da 8GB RAM bulunuyor. Android 10 işletim sistemi yüklü olarak gelen P40 Pro’da 256GB dahili depolama 256GB harici depolama seçeneği mevcut. Samsung Galaxy S20 Ultra’da ise Samsung Exynos 990 yonga seti mevcut. Ana işlemci Dual-core 2.73 GHz Mongoose M5 olarak tercih edilmiş. Telefonda 12GB RAM bulunuyor. Android 10 işletim sistemi yüklü olarak gelen S20 Ultra’da 128GB dahili depolama ve 1TB harici depolama seçeneği mevcut. Ayrıca telefonun belli ülkelerde Qualcomm Snapdragon 865 kullanan versiyonu da piyasaya sürülecek. Ancak ülkemizde bu mümkün olmayacak.
Galaxy S20 Ultra 5G vs Huawei P40 Pro için artık son sözü söylemek üzereyiz. S20 Ultra’da 45W hızlı şarj desteği bulunan 5000mAh’lık bir batarya bulunuyorken, P40 Pro’da 45W hızlı şarj desteği bulunan 4200mAh’lık bir batarya yer alıyor. Kablosuz hızlı şarj konusunda Huawei işi biraz daha ilerletmiş. Sonuç 27W’ 15W şeklinde Huawei lehine. Galaxy S20 Ultra 5G’nin ülkemizdeki fiyatı 11.000TL. P40 Pro’nun şimdilik fiyatı belli olmasa da global pazara yönelik açıklanan fiyatı 999Euro. Özellikler açısından bakıldığında S20 Ultra’nın bariz üstünlüğü gözüküyor. Telefonun AnTuTu puanı da daha yüksek. İki telefon arasında kaldıysanız ve parayı önemsemiyorsanız S20 Ultra sizin için hayırlı olsun.
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