Huawei Watch Fit incelemesi

Huawei Watch Fit, ilk etapta dikdörtgen ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hatta onu ilk gördüğümde, ekranı genişletilmiş bir akıllı bileklikle karşı karşıyayım sanmıştım. Tabii ki daha fazlasını sunuyor. Ürünün dikkat çekici bir diğer detayı ise, detaylı spor modlarına sahip olması ve hem yazılı hem de görsel olarak detaylı açıklamalar sunabilmesi.
5ATM suya dayanıklı ürünün pek çok farklı renkte kayış seçeneği bulunuyor. Bize test için mint yeşili rengi geldi ve gerçekten güzel görünüyor. Kayışsız olarak yaklaşık 21 gram ağırlıktaki ürün, klasik tipte olarak nitelendirebileceğimiz bir kayışa sahip ve bilekte rahatlıkla konumlandırılabiliyor.
Dokunmatik ekrana ek olarak bir de sağ yan tarafta fiziksel tuşa yer verilmiş. Bu tuş sayesinde hem saatin pek çok özelliğine ulaşabiliyor hem de tuşu “geri” ve “saati kapatma” gibi işlevler için kullanabiliyoruz.
Huawei Watch Fit, gündelik yaşantı esnasında aktivitelerini takip etmek isteyenler ve spor tutkunları için ideal ürünlerden bir tanesi.
Ürünün 1.64 inç değerde ve 280 x 456 çözünürlük sunan Amoled ekranı, hem iç hem de dış mekân kullanımları için uygun. Dokunuşlara genel olarak iyi tepkiler veriyor ve ekranı gerçekten canlı renkler sunabiliyor.
GPS desteği de bulunan ve Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi sayesinde akıllı telefonunuza bağlanabilen cihaz, Huawei’nin Sağlık uygulamasına da ihtiyaç duyuyor. Böylece kendinize profil oluşturabilir, günlük aktiviteleriniz, stres takibiniz ve uyku detaylarınız gibi pek çok veriyi buradan izleyebiliyorsunuz.
Android’in yanında iOS telefonlarla da uyumlu çalışabilen Huawei Watch Fit, toplamda 96 egzersiz moduna sahip ve bu, cihazın en önemli özelliklerinden.
İsterseniz uygulama üzerinden pek çok farklı saat yüzünü de kolaylıkla saatinize yükleyebiliyor ve kullanabiliyorsunuz.
Koşu, yüzme, bisiklete binme, yürüyüş, yoga, pilates, aerobik ve boks da dahil olmak üzere pek çok seçenek mevcut. Kapalı alanda mı yoksa açık alanda mı spor yapıyorsunuz, buna göre de seçimleriniz var. Ek olarak, diyelim ki birkaç dakika boş vaktiniz var ve spor yaparak değerlendirmek istiyorsunuz. Saatiniz size görsel anlatımlı olarak pek çok egzersiz sunabiliyor.
Gerçek zamanlı ölçümler yapan saat, sizin o anki hareketlerinizi algılayarak öneriler de sunabiliyor. Diyelim ki yolda yürüyüş halindesiniz. Bir süre sonra saatten bildirim alıyorsunuz ve isterseniz hemen antrenman moduna geçiş yapabiliyor.
Huawei Watch Fit, kendinden beklendiği üzere, TruSeen 4.0 teknolojisi sayesinde gerçek zamanlı olarak kalp ritmini takip edebiliyor ve kandaki oksijen oranını ölçebiliyor.
Burada güzel olan ise, bu veri takiplerini daha sonra çok detaylı bir şekilde Huawei Sağlık uygulamasının üzerinde görebiliyorsunuz. Hem de Türkçe olarak. Üstelik, size tavsiyeler de veriyor. Gerçekten de bu kadar detaylı açıklamalar yapan bir akıllı saat bulabilmek kolay değil.
Merak edilen bir soru, ürünün sabahları da uyku takibi yapıp yapamadığı. Cevabımız evet, yapabiliyor. TrueSleep 2.0 teknolojisine sahip olan ürün, uyku evrelerinizi takip ederek ne kadar kaliteli uyuduğunuzu gösteriyor, sonrasında yine size önerilerde bulunabiliyor.
Ürün, bildirimleri hızlıca haber verebiliyor. Bildirimlerin geldiği uygulamaların hemen hepsinde uygulama logolarını da görebiliyorsunuz. Türkçe karakter sorunu da yok, ama emoji ve diğer görsel detaylar gösterilmiyor.
Peki gelen bildirim mesajlarına hızlı yanıt verme seçeneği var mı derseniz, hayır o da yok. Yine, sadece gelen aramaları da görebiliyor ve isterseniz saat üzerinden sonlandırabiliyorsunuz.
Dikkatimizi çeken bir sıkıntı olarak, bazen aynı bildirimin alt alta sıralanarak yer kapladığını ve sanki birden fazla farklı bildirim varmış algısı yarattığını söyleyebiliriz.
Ürün, şarj pediyle kolaylıkla şarj edilebiliyor. Yaptığımız testlerde; spor modlarından bildirimlere, aramalardan kalp ritmi takibi ve uyku takibine kadar pek çok özelliği kullandık. Ekran, otomatik parlaklık modundaydı. Genellikle telefonla bağlantılı kullandığımız cihazı, kısa bir süre de telefondan bağımsız kullandık ve tek şarj ile 4 günlük bir deneyim elde ettik. Bunun iyi bir değer olduğunu söyleyebiliriz.
Toparlamak gerekirse Huawei Watch Fit, yeni bir akıllı saat almak isteyenlerin göz önünde bulundurması gereken bir ürün. Cihaz, şu an 899 TL satış fiyatına sahip.
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