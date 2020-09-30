Huawei Watch Fit incelemesi

Huawei Watch Fit, ilk etapta dikdörtgen ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hatta onu ilk gördüğümde, ekranı genişletilmiş bir akıllı bileklikle karşı karşıyayım sanmıştım. Tabii ki daha fazlasını sunuyor. Ürünün dikkat çekici bir diğer detayı ise, detaylı spor modlarına sahip olması ve hem yazılı hem de görsel olarak detaylı açıklamalar sunabilmesi. 5ATM suya dayanıklı ürünün pek çok farklı renkte kayış seçeneği bulunuyor. Bize test için mint yeşili rengi geldi ve gerçekten güzel görünüyor. Kayışsız olarak yaklaşık 21 gram ağırlıktaki ürün, klasik tipte olarak nitelendirebileceğimiz bir kayışa sahip ve bilekte rahatlıkla konumlandırılabiliyor. Dokunmatik ekrana ek olarak bir de sağ yan tarafta fiziksel tuşa yer verilmiş. Bu tuş sayesinde hem saatin pek çok özelliğine ulaşabiliyor hem de tuşu “geri” ve “saati kapatma” gibi işlevler için kullanabiliyoruz. Huawei Watch Fit, gündelik yaşantı esnasında aktivitelerini takip etmek isteyenler ve spor tutkunları için ideal ürünlerden bir tanesi.

Ürünün 1.64 inç değerde ve 280 x 456 çözünürlük sunan Amoled ekranı, hem iç hem de dış mekân kullanımları için uygun. Dokunuşlara genel olarak iyi tepkiler veriyor ve ekranı gerçekten canlı renkler sunabiliyor. GPS desteği de bulunan ve Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi sayesinde akıllı telefonunuza bağlanabilen cihaz, Huawei’nin Sağlık uygulamasına da ihtiyaç duyuyor. Böylece kendinize profil oluşturabilir, günlük aktiviteleriniz, stres takibiniz ve uyku detaylarınız gibi pek çok veriyi buradan izleyebiliyorsunuz. Android’in yanında iOS telefonlarla da uyumlu çalışabilen Huawei Watch Fit, toplamda 96 egzersiz moduna sahip ve bu, cihazın en önemli özelliklerinden. İsterseniz uygulama üzerinden pek çok farklı saat yüzünü de kolaylıkla saatinize yükleyebiliyor ve kullanabiliyorsunuz. Koşu, yüzme, bisiklete binme, yürüyüş, yoga, pilates, aerobik ve boks da dahil olmak üzere pek çok seçenek mevcut. Kapalı alanda mı yoksa açık alanda mı spor yapıyorsunuz, buna göre de seçimleriniz var. Ek olarak, diyelim ki birkaç dakika boş vaktiniz var ve spor yaparak değerlendirmek istiyorsunuz. Saatiniz size görsel anlatımlı olarak pek çok egzersiz sunabiliyor.