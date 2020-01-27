Huawei yasakları ABD’yi düşündürüyor

Huawei ajanlık yaptığı iddiasıyla ABD tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyordu. İlk etapta Huawei şirketine defalarca uyarı gönderildi. Hemen ardından ABD daha ileriye giderek Huawei’nin yetkili isimlerini tutukladı. Tüm bunlara karşı sessizliğini devam ettiren Huawei şirketi bir kaç ay içerisinde yeni ataklar gerçekleştirdi. Son olarak Pentagon, Huawei yasaklarının gerekli olmadığı yönünde görüş bildirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı Huawei üzerindeki baskıyı artırmak istemesine rağmen, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yeni ticari yaptırımlara hiç sıcak bakmıyor. Bunun en önemli nedeni ise daha ileri aşama gelişmeler için ortam hazırlamak.

ABD devi Qualcomm ve diğer tedarikçilerin Beyaz Saray’a ilettiği kaygıları taşıyan Pentagon, Huawei ile ticareti engellemenin daha ileri ürün araştırmaları için kullanılabilecek kaynaktan vazgeçmek anlamına geldiğini söyledi. Bu nedenle ABD hükümeti ile Pentagon’un farklı düşündüğü görülüyor.

Huawei ABD teknolojilerine olan bağımlılığını azaltmak için çok yoğun çaba harcıyor. Hatta bazı uzmanlar kısa bir süre içerisinde Huawei kuruluşunun, ABD teknolojisine gerek kalmadan kendi kendisini idare edebileceğini söylüyor. Sizce Huawei ve ABD arasındaki sürtüşme nereye doğru gidecek. Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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