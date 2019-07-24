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Hudeyde'de Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

Yemen'in batı sahilindeki stratejik öneme sahip Hudeyde kenti, yeniden hükümete bağlı güçler ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor

HUDEYDE (AA) - Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında dün akşam patlak veren çatışmalar devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentin havalimanı yakınlarındaki güney mahallelerinden dün akşamdan bu yana çatışma sesleri yükseliyor.

Yemen ordusuna ait medya merkezinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İran destekli Husilerin intihar saldırıları düzenleyerek kentin mahallelerine sızmaya çalıştığı ancak bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Ordu kaynaklı medya organlarında, Husilerin son üç gündür Hudeyde'nin güneydoğusundaki Hays kentine yakın bölgelere yüzlerce silahlı militanını konuşlandırdığı kaydedildi.

Öte yandan Husilere ait "El-Mesire" televizyonu ise hükümete bağlı birlikler ile onları destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Hudeyde'ye bağlı Et-Tuhayta ilçesinde sivillerin evlerine top ve makineli silahlarla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Televizyon, söz konusu saldırıda bir kadının ağır şekilde yaralandığını aktardı.

Çatışmanın her iki tarafı da birbirini Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenen Hudeyde'deki ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

BM başkanlığındaki Hudeyde Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC), geçen hafta Yemen'de çatışan tarafların, ateşkes mekanizmasının etkinleştirilmesi ve en kısa sürede ateşkesin sağlanması konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış ancak uygulanmasında bir takım ihtilaflar yaşanmıştı. Yeniden Düzenleme Komitesi de Stockholm Anlaşması kapsamında oluşturulmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler hükümet Yemen

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