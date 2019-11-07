Huduti'nin emir subayının yargılandığı dava

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski üsteğmen Muhammet Delibaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı gerekçesiyle beraat ve mahkumiyet kararları bozulan ve haklarında yeniden soruşturma açılan tutuksuz sanıklardan eski binbaşı Sedat Kaya, eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım, kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ve uçak bakım subayı üsteğmen sanık Resul Sayan duruşmaya katılmadı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat ve mahkumiyet kararları bozulan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sanık Muhammet Delibaş'ın "belediyeye gideceğiz." dediğini duymadığını belirten Aykut U, "KOKTOD'da görev yerimiz ne?' diye soruldu ben de 'Malatya'da valilik, belediye, üniversite var. Belediye ya da üniversite olması lazım.' dedim. 'Valilik, belediye ya da üniversiteye gideceğiz.' diye bir emir duymadım." dedi.

Tanık Tarık Ö. da darbe girişimi sırasında sanık Muhammet Delibaş'a ne olduğunu sorduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Delibaş'a 'Başbakan ve Cumhurbaşkanını izledim, bu FETÖ'nün işi.' dedim. Heyecanlanmıştı, telaşlı bir şekilde ileri gidip geliyordu. Israrla kendisine 'KOKTOD emrini kim verdi? diye sordum, iki defa gitti geldi 'Alay, tabur komutanı.' dedi. 'O zaman onlar gelsin emir versin.' dedim. 3 defa 'belediyeye gideceğiz.' dedi. Bir yerden bir şey bekliyorlardı ama askerlerin üzerinde mermi yoktu. Muhammet Delibaş ve yanındakiler çıkmaya hazırlardı, kendilerini kaybetmiş vaziyettelerdi."

Tanık askeri personel Murat K. da Muhammet Delibaş'ın kendilerine, "dışarı çıkacağız, belediyeyi korumaya gideceğiz." dediğini söyledi. Murat K, şu ifadeleri kullandı: