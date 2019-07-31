"Hükümetin masaya cömert bir şekilde gelmesini bekliyoruz"

ÖZCAN YILDIRIM - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yarın başlayacak 5. Dönem Toplu Sözleşme süreciyle ilgili, "Biz, bu toplu sözleşmede gerçek rakamlar, piyasadaki gerçek durumlar üzerinden hareket edilmesini ve hükümetin de masaya cömert bir şekilde gelmesini bekliyoruz. Bu toplu sözleşmenin, kamu görevlileri için bir restorasyon paketi olmasını istiyoruz." dedi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının bu sözleşmeyle belirleneceğine dikkati çekti.

2020 için taban aylığa seyyanen 200 lira, yüzde 8+7 zam ve yüzde 3 refah payı, 2021 için yüzde 6+6 zam ve yüzde 2 refah payından oluşan taleplerini geçen hafta hükümete sunduklarını anımsatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Tekliflerimiz son derece gerçekçidir. Bizim masadaki varlığımız kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamak, milli gelirden alacakları payı temin etmek ve bu anlamda ülkede de ekonomik hareketliliği tesis etmektir. Çünkü kamu görevlilerinin bu sözleşmeyle alacakları tamamen iç piyasaya etki edecektir. Dört dönemdir toplu sözleşme sürecini yöneten konfederasyon olarak isteğimiz, bu toplu sözleşme sürecinin kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayan bir pakete dönüşmesi."