Hulusi Akar: 8 ülkenin bize karşı sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirinin, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüşmesine ilişkin sorularını yanıtladı.

"Görüşme son derece yapıcı, son derece olumlu bir yaklaşım içinde geçti." diyen Bakan Akar, "Birçok konuyu çok daha iyi anladıklarını, bu konularda bizim görüşlerimize çok yaklaştıklarını büyük bir memnuniyetle müşahede ettik." ifadesini kullandı.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI EKSİKSİZ YERİNE GETİRDİK"

Görüşmede F-35 savaş uçağı projesinin gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Akar, şu yanıtı verdi:

"Stratejik ortaklar olarak ekonomi ve güvenlik konularındaki çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlardan birisi de F-35 konusu. F-35 projesinin aynı zamanda bir ortağıyız. Bu projenin bir ortağı olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları eksiksiz yerine getirdik. Zaten bu, bütün taraflarca kabul edilmektedir. Aynı şekilde bu projenin ortağı olan diğer 8 ülkenin de bize karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Bu konuyu bir kez daha dile getirme fırsatı bulduk."

Akar, F-35 savaş uçağı tedariki kapsamında gönderilen pilotların uçuş eğitimi ile bakım ekibinin teknik eğitimlerinin devam ettiğini de vurguladı.