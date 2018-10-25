Hulusi Akar açıkladı! Askerlikte yeni sistem geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemi değerlendirdi. Askerlikte yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili konuşan Akar, "Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz." dedi.

YENİ SİSTEM GELİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmaların bitirilmek üzere olduğunu açıkladı. Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umduğunu ifade eden Akar, yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacaklarını dile getirdi.

BEDELLİDE BAŞVURU SAYISI 672 BİN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, 672 bin 306 kişinin e-Devlet üzerinden müracaat ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerlik uygulaması için yapılan başvurulara ilişkin de "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bedelli askerlik uygulamasına geçildi. Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz e-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştirdi. Bunlardan dekontlarını askerlik şubelerine teslim eden arkadaşlarımızın sayısına geldiğimizde, bugün itibarıyla 377 bin 410. Bizim tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Geçmişteki uygulamaları dikkate aldığımızda, 400 bin civarında diye bazı yerlerde bunu telaffuz ettik. Şu anda normal seyri takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.