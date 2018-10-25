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Hulusi Akar açıkladı! Askerlikte yeni sistem geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 02:21 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan sistemi, yakın bir gelecekte yürürlüğe sokacaklarını açıkladı. Bedelli askerlik başvurularıyla ilgili son rakamları da paylaşan Akar, şu ana kadar 672 bin 306 gencin internet üzerinden, elektronik postayla müracaatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hulusi Akar açıkladı! Askerlikte yeni sistem geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemi değerlendirdi. Askerlikte yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili konuşan Akar, "Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz." dedi.

YENİ SİSTEM GELİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmaların bitirilmek üzere olduğunu açıkladı. Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umduğunu ifade eden Akar, yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacaklarını dile getirdi.

BEDELLİDE BAŞVURU SAYISI 672 BİN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, 672 bin 306 kişinin e-Devlet üzerinden müracaat ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerlik uygulaması için yapılan başvurulara ilişkin de "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bedelli askerlik uygulamasına geçildi. Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz e-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştirdi. Bunlardan dekontlarını askerlik şubelerine teslim eden arkadaşlarımızın sayısına geldiğimizde, bugün itibarıyla 377 bin 410. Bizim tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Geçmişteki uygulamaları dikkate aldığımızda, 400 bin civarında diye bazı yerlerde bunu telaffuz ettik. Şu anda normal seyri takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ASKERLİK ŞUBELERİ 24 SAAT GÖREV YAPACAK"

Müracaatlar konusunda askerlik şubelerinde yaşanan sıkıntıların aşılması için gerekli talimatlarını verdiğini anlatan Bakan Akar, "Askerlik şubelerimiz gerekli yerlerde 24 saat görev yapacaklar. 3 Kasım'dan önce bütün müracaatların bitmesini sağlayacağız. Son tarih 3 Kasım. O tarihe kadar bu gerçekleşecek ihtiyaç olan yerlerde. Kimse burada sıkıntı çekmesin. 3 Kasım'dan sonra herhangi bir şekilde süre uzatma gibi bir durum söz konusu olmasın diye herkesin 3 Kasım'a kadar çalışmalarını bitirmelerini bekliyoruz. Bu konuda bize düşen neyse bunları arkadaşlarımızın yapması için gerekli talimatı verdik. Yetkili arkadaşlarım, gerekli tedbirleri aldılar." ifadesini kullandı. (AA)

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar askerlik Yeni sistem

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