Hülya Avşar'ın yazlığına giren hırsız tutuklandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, geçen ay şarkıcı Hülya Avşar'ın yazlığının da bulunduğu çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Taner K. (32) tutuklandı.

Ayvalık'ta Temmuz ayında şarkıcı Hülya Avşar'ın yazlığına hırsız girdi. Yatak odasında karşılaştığı Avşar'ın çantasını alıp balkondan atlayan hırsız, kaçtı. Bu olayın ardından Burhaniye genelinde 16 evde hırsızlık olayı meydana geldi. Çalışma başlatan Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği saptanan şüphelinin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Susurluk ilçesinde aracında yakalanan Taner K. ile yanındaki Reşit E. ve Gamze A. Burhaniye ilçesine getirildi. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Taner K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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