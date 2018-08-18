HABER

Hülya Avşar'ın yazlığına giren hırsız tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 12:39 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, geçen ay şarkıcı Hülya Avşar'ın yazlığının da bulunduğu çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Taner K.

Hülya Avşar'ın yazlığına giren hırsız tutuklandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, geçen ay şarkıcı Hülya Avşar'ın yazlığının da bulunduğu çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Taner K. (32) tutuklandı.
Ayvalık'ta Temmuz ayında şarkıcı Hülya Avşar'ın yazlığına hırsız girdi. Yatak odasında karşılaştığı Avşar'ın çantasını alıp balkondan atlayan hırsız, kaçtı. Bu olayın ardından Burhaniye genelinde 16 evde hırsızlık olayı meydana geldi. Çalışma başlatan Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği saptanan şüphelinin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Susurluk ilçesinde aracında yakalanan Taner K. ile yanındaki Reşit E. ve Gamze A. Burhaniye ilçesine getirildi. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Taner K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERO soru yanıt buldu! 9 bin yıl önce insan nasıl görünüyordu?O soru yanıt buldu! 9 bin yıl önce insan nasıl görünüyordu?
Adıyaman'da trafik kazaları güvenlik kameralarındaAdıyaman'da trafik kazaları güvenlik kameralarında
Kamyon, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralıKamyon, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

Diğer Haberler
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.