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Hülya Avşar'ın yazlığına giren hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 15:38 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, temmuz ayında, aralarında şarkıcı Hülya Avşar'ın yazlığının da bulunduğu çok sayıda evden hırsızlık yaptığı öne sürülen Taner K.

Hülya Avşar'ın yazlığına giren hırsız yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'de, temmuz ayında, aralarında şarkıcı Hülya Avşar'ın yazlığının da bulunduğu çok sayıda evden hırsızlık yaptığı öne sürülen Taner K. ile 2 kişi yakalandı.
Hülya Avşar'ın Ayvalık'taki yazlığına temmuz ayında giren Taner K. (32), Avşar ile yatak odasında karşılaşmış ve çantasını balkondan atarak, evden kaçmıştı. Daha sonra Burhaniye genelinde 16 evde hırsızlık yaptığı ileri sürülen Taner K., en son girdiği evin sahibi tarafından teşhis edildi. Taner K.'nin kullandığı aracın belirlenmesi üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kullandığı araç ile birlikte Taner K. ve yanındaki Reşit E. (24) ile Gamze A. (22) gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçta ve çantalarında yapılan aramada; 10 akıllı cep telefonu, 15 kol saati, yarım altın, altın bileklik ve zincir ile birlikte 2 bin 345 TL, 242 dolar ve 80 euro ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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