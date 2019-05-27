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Hurda otomobili "Hacı Mülayim"e dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan mobilya ustasının modifiye edip römork taktıktan sonra "Hacı Mülayim" adını verdiği nostaljik Murat 124, ilçede düğün ve sünnet yapacakların gözdesi oldu - Aracın sahibi Umut Demirkan: - "Oğlumun sünnetine yetiştiremedim, yapamadım. İnşallah evliliğinde düğün arabası olacak. Düğün ve sünnet yapacaklar için de bu otomobilimi isteyenler kullanıyor"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan nostaljik araç tutkunu Umut Demirkan'ın, modifiye edip arkasına römork yaptığı, "Hacı Mülayim" adını verdiği Murat 124 otomobili ilçe sakinlerinden ilgi görüyor.

Mobilya ustası Demirkan, kendisine ait Murat 124'ü baştan aşağı yeniledi. Hurda çekme belgeli olarak bulduğu bir Murat 124 otomobili de arka bölümünü keserek römork haline getiren Demirkan, 3 ayda ses sistemi ve ışıklandırmalarla süslediği aracına "Hacı Mülayim" adını verdi.

Çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu aracı yapmanın mutluluğunu yaşayan Demirkan'dan, ilçe sakinleri düğün ve sünnet törenlerinde kullanmak için aracı talep ediyor.

Umut Demirkan AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce satın aldığı Murat 124'ünü değiştirmeye karar verdiğini belirterek, "Arkadaşların da desteği ile aracımızı toplamaya başladım. Aklımda bu otomobili bu hale getirmek vardı. Sanayi esnafımızın desteği ile hurda belgeli bir Murat 124 daha buldum. Bunu keserek römork yaptım." dedi.

Bütün çalışmalarının 3 ay sürdüğünü anlatan Demirkan, "Römork takıldığı için aracın şasisini güçlendirdim. Römork 800 kilograma kadar ağırlığı taşıyabiliyor. Araçtan yaptığım elektrik tesisatı bağlantısı ile sinyal lambaları, ışıklandırması ve ses sistemi ile faal bir otomobil haline geldi." diye konuştu.

- "Taleplere yetişmekte zorlanıyorum"

"Hacı Mülayim"i oğlunun sünnetinde kullanmayı hayal ettiğini dile getiren Demirkan, şunları söyledi:

"Oğlumun sünnetine yetiştiremedim, yapamadım. İnşallah evliliğinde düğün arabası olacak. Düğün ve sünnet yapacaklar için de bu otomobilimi isteyenler kullanıyor. Arabamı gören nişanlı çiftler şimdiden düğün tarihleri için benden söz almaya başladılar. Düğün ve sünnetler için gelen taleplere yetişmekte zorlanıyorum. Önümüzdeki yıl römorkun üzerine bir de güneşlik yapacağım."

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Demirci Manisa Murat 124 römork umut demirkan

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