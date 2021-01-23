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Hurda otomobili parçalarken patlama oldu: 1 ölü

23.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Hurda otomobili parçalarken patlama oldu: 1 ölü

Niğde’de bir geri dönüşüm fabrikasında hurda otomobil parçalayan işçi, bilinmeyen bir nedenle patlama yaşanması sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay, Bor ilçesi Karma Organize sanayi içerisinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi.

Niğde’de bir geri dönüşüm fabrikasında hurda otomobil parçalayan işçi, bilinmeyen bir nedenle patlama yaşanması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Bor ilçesi Karma Organize sanayi içerisinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. 50 yaşındaki Oktay Polat, iddiaya göre hurda otomobili parçalarken kıvılcım çıkmasıyla patlama meydana geldi. Patlamada 50 yaşındaki Oktay Polat olay yerinde hayatını kaybetti. Polat’ın cenazesin, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Patlamanın neyden kaynaklandığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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