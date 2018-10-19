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Hurda traktörün önünde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

KONYA'da bir sanayi sitesinde bisiklet tamirciliği yapan İsmail Atmaca (58), hurda bir traktörün önünde ölü olarak bulundu.

Hurda traktörün önünde ölü bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir sanayi sitesinde bisiklet tamirciliği yapan İsmail Atmaca (58), hurda bir traktörün önünde ölü olarak bulundu.
Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10582 Sokak Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Aynı sokaktaki bir bisiklet tamircisinde çalışan İsmail Atmaca, sanayi esnafı tarafından hurda bir traktörün önünde hareketsiz halde bulundu. Esnafın ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Atmaca'nın öldüğünü tespit etti. İsmail Atmaca'nın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Atmaca'nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacak.

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Hurda traktörün önünde ölü bulunduHurda traktörün önünde ölü bulundu

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