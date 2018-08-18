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Hurdacının terk ettiği hamile atı sahiplendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 12:47 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir hurdacının terk ettiği hamile atı sahiplenen Mehtap Karabina, hayvanın bir tay doğurmasıyla yeni bir mutluluk yaşadı.

Hurdacının terk ettiği hamile atı sahiplendi

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir hurdacının terk ettiği hamile atı sahiplenen Mehtap Karabina, hayvanın bir tay doğurmasıyla yeni bir mutluluk yaşadı.
Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde hayvansever ve hayvan hakları savunucusu Mehtap Karabina, Alaçatı Çamlık yoldaki evinin yanında sahipsiz ve başıboş bir hamile at görünce korumaya aldı. Sevgi gösterilen at, bölge sakinlerinin de sevgilisi oldu. At, 4 gün önce de bir tay dünyaya getirdi. Hamile atı koruma altına alışını, doğurmasıyla yaşadığı mutluluğu anlatan Mehtap Karabina, şunları söyledi:
"Evimin yan tarafında bir at gördüm. At hamileydi. Hemen sahiplendim. 1.5 aydır bakıyorum. 4 gün önce de doğum yaptı. Seyisi ve bakıcısı var. Ben bir ameliyat geçirdiğim için tam olarak bakamıyorum. Ama yardımcılarım o kadar güzel bakıyorlar ki. Yavrumuzun doğması mutluluğumuzu artırdı. Yavrumuzun adı Esmeralda. Annesinin de adı Fatmagül. Fatmagül çok sakin bir at. Ömrümüz olduğu, bizde kaldığı sürece ona ve yavrusuna bakacağız. Atın beslenmesine çok özen gösteriyoruz. Karpuz kabuğu, saman, yavrusuna süt yapması için üzüm, yaş meyveler, ekmek, yeşil ot gibi verilmesi gereken gıdaları veriyoruz. Üzümü çok seviyor. Özel olarak kova dolusu üzümü var. Bu bölgenin sevgilisi oldu. Komşularımız, gelip geçenler fotoğraflarını çekiyorlar. Çok ilgi çekti. İnsana çok alışkın bir hayvan."
"BİRLİKTE ÇOK MUTLUYUZ"
Yeni doğan yavrunun dişi olduğunu belirten Mehtap Karabina, "Siyah da olduğu için ismini Esmeralda koydum. Yavru birazcık yaramaz. Ara sıra kaçıyor. Uzaklaşınca anne hırçınlaşıyor. Gece kalkıp kontrol ediyoruz. 3 sokak köpeğimiz bekçiliklerini yapıyor. Açık alanda olduğu için art düşünceli insanlar olabileceği düşüncesi ile köpekler yanlarına kimseyi sokmuyor. Veteriner getirerek kontrol ettirdik. Çok sağlıklı olduğunu söyledi. Yavrusu da çok sağlıklı. Artık bizim oldular. Köpeklerimizin yanında atlarımız da var. Onlarla birlikte çok mutluyuz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hurdacının terk ettiği hamile atı sahiplendiHurdacının terk ettiği hamile atı sahiplendiHurdacının terk ettiği hamile atı sahiplendi

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