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Hurdaya dönen otomobilden mucize kurtuluş

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 22:26 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta içinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp defalarca takla attı.

Hurdaya dönen otomobilden mucize kurtuluş

Ömer kOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta içinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp defalarca takla attı. demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 5 kişi mucize eseri kazadan yaralı kurtuldu.
Kaza, akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.A. (29) yönetimindeki 46 FF 621 plakalı otomobil iddiaya göre sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkıp boş araziye doğru takla atmaya başladı. Defalarca takla atan otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Ö.A., A.A. (28), A.A. (2), Ö.A. (3) ve Ş.A. (2) şans eseri hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Hurdaya dönen otomobilden mucize kurtuluşHurdaya dönen otomobilden mucize kurtuluşHurdaya dönen otomobilden mucize kurtuluş

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