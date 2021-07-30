Hüseyin Avni Coş kimdir? Neden öldü? Hüseyin Avni Coş nereli?

Hüseyin Avni Coş, kalp krizi sonucunda kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bunun ardından Coş'un kim olduğu ve nereli olduğu araştırılmaya başlandı. Türk bürokrat ve eski vali olan Coş, 2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği yaptı.

HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR?

1959 Eğirdir doğumlu Hüseyin Avni Coş, 62 yaşında hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Coş Türk bürokrat ve eski validir. Bingöl, Kırklareli, Aksaray, Aydın, Adana ve Sakarya illerinde valilik yaptı. Coş, 1976'da Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde eğitime başladı. 1977'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümüne geçti ve 1981'de mezun oldu.

1982'de Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı. Kaymakamlık stajı sırasında Burdur'un Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 1983 yılında 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle tamamladı. 1984'te Ordu ili Akkuş ilçesi Kaymakamlığına atandı. 1987'de Sivas ili İmranlı ilçesi Kaymakamlığına atandı. 1988'de İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen yabancı dil kursunu bitirdi ve ardından bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. 1989 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinin kaymakamlığına atandı.

1991'de Diyarbakır'a Olağanüstü Hal Bölge Vali Yardımcılığına atandı. 1995'te İçişleri Bakanlığı APK Kurulu ve Sivil Savunma Genel Müdürlüklerinde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1995'te İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı. 1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. Güvenlik ve yönetim konularında çeşitli kurs ve seminerlere katıldı. 30 Ocak 2003 Tarih ve 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bingöl Valiliğine atandı. 1 Mayıs 2003'te oluşan Bingöl depreminin hasarlarının hızla onarılması ve özellikle kış mevsiminden önce afetzedeler için yapılan kalıcı konutların bitirilmesindeki büyük katkıları nedeniyle Genç Girişim ve Yönetişim Birliğince “Yılın Valisi” olarak seçildi.

1 Aralık 2003 tarih ve 2003/6478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aksaray Valiliğine, 30 Aralık 2005 tarih ve 2005/9864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kırklareli Valiliğine, 11 Haziran 2009 tarih ve 2009/15064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliğine atandı, bu görevinden sonra da 17 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Adana Valiliğine atanmış ve 5 Eylül 2011 tarihinde göreve başlamıştır. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Sakarya valiliğine atanmıştır ve 9 Haziran 2014 tarihinde bu görevine başlamıştır. 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanmıştır.

