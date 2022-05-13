Hüseyin Çelik, siyasetçi kimliğinin dışında akademisyen ve yazar olarak biliniyor. AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer almıştır ve 59. hükümetin Milli Eğitim Bakanı olarak görev almıştır. Vatandaşlar internette, Hüseyin Çelik kimdir? Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik şu an hangi görevde? Nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını araştırıyor.

HÜSEYİN ÇELİK KİMDİR?

Hüseyin Çelik 5 Mart 1959 yılında Van'da dünyaya geldi.

1983'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.

1983 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne asistan olarak giren Hüseyin Çelik, 1987'de İstanbul Üniversitesi'nin kadrosuna geçti.

İngiltere'de, 1988-1991 yılları arasında Jön Türkler üzerine doktorasına ilişkin araştırmalar yaptı.

Bu süre zarfında Londra Üniversitesi, School of Oriental and African Studies'de Turkish Politics bölümü MA programına devam etti.

1991'de Türkiye'de ilk siyasal hareket olan Yeni Osmanlılar Cemiyeti ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya ve Fransa'da bulunan Çelik, Ali Suavi ve Dönemi konulu doktorasını tamamladı.

Hüseyin Çelik ileri düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilmektedir.

Hüseyin Çelik, 58. Hükümet'te Kültür Bakanı, 59. Hükümet'te Millî Eğitim Bakanı, TBMM 22. ve 23. Dönem AK Parti Van, 24. Dönem Gaziantep milletvekillerindendir. Öncesinde 58. Hükümet'te Kültür Bakanlığı yapmış, 21. Dönem'de Doğru Yol Partisi'nden Van milletvekili seçilmiştir.

ESKİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hüseyin Çelik, 63 yaşındadır. Kürt ve Arap kökenli olan Hüseyin Çelik, Van'da dünyaya gelmiştir. Hüseyin Çelik'in kaleme aldığı çok sayıda kitabı vardır.

HÜSEYİN ÇELİK'İN YAZDIĞI KİTAPLAR NELERDİR?

Türkiye'de Değişim Demokrasi ve Aydınlar,

Van'da Ermeni Mezalimi, Cedit Neşriyat.

Türkler Karakterleri, Terbiyeleri ve Müesseleri,

Türk Dostu İngiliz Türkolog Charles WELLS, Tc. Kültür Bakanlığı Yayınları

Temizlik Doğudan Gelir,

Reşat Nuri Güntekin'in Romanlarında Sosyal Tenkit, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları

Osmanlı Yanlısı İngiliz Dış İşler Komiteleri,

Genç Kalemler Mecmuası Üzerinde Bir Araştırma,YL Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları

Ali Suavî, Tc. Kültür Bakanlığı Yayınları.

Ali Suavî ve Dönemi,

Türkiye'nin Ermeni Sorunu (Yüzleşme/Çözüm),

Bir Medeniyet Analizi Türk Yanlısı İngilizlerin Osmanlı'ya Bakışı,

Bir Dönem Böyle Geçti,

Şinasi

