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Hüseyin Emre'nin bir gözü yeşil, diğeri kahverengi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

TOKAT'ta mobilya fabrikasında işçi olarak çalışan Hüseyin Emre Gezgin'in (23) biri kahverengi, diğeri yeşil olan göz rengi dikkat çekiyor.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta mobilya fabrikasında işçi olarak çalışan Hüseyin Emre Gezgin'in (23) biri kahverengi, diğeri yeşil olan göz rengi dikkat çekiyor.

Kentte yaşayan Rüştü ve Gülbeyaz çiftinin 2 çocuğunun en küçüğü olan Hüseyin Emre Gezgin doğuştan bir gözü kahverengi, diğeri ise yeşil olarak dünyaya geldi. Şu anda Tokat Organize Sanayi'sinde bir mobilya fabrikasında işçi olarak çalışan Hüseyin Emre Gezgin gözlerinin farklı renkleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Görenlerin kendisine dikkatle baktığını ifade eden Gezgin, "Görme konusunda bir sıkıntı yok. Görenler şaşkınlıkla bakıyorlar. İnceliyorlar, hatta 'Lens mi takıyorsun' diyen de oldu. Doğuştan olduğunu söyledim. Zamanla da alışıyorlar. Ama ilk gören hayretle bakıyor" dedi.

'MÜLAKATLARDA GÖZLERİMDEN DOLAYI ELEDİLER'

Gözlerinin farklı renklerde olmasından dolayı istediğiği mesleği yapamadığını belirten Gezgin, "Askeriye sınavlarına girmiştim. Gözümün renkleri değişik olduğu için kabul etmediler. Ondan dolayı elediler. Fakat artısı da oluyor. Kafelere gittiğim zaman ilk kez görenler genellikle birlikte fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu da hoşuma gidiyor'' dedi.

Gezgin'in iş arkadaşı Burhan Şeker ise, "İlk gördüğümüzde bizler de haliyle şaşırdık. Hatta lens olduğunu düşündük. Müşterilerimiz de gördüklerinde şaşırıyorlar. Birlikte bir yerlere gittiğimizde herkes ilgi gösteriyor" diye konuştu.

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