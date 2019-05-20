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Husiler "balistik füzeyle Mekke'yi hedef aldıkları" haberini yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 18:13 | Son Güncelleme

Husiler "balistik füzeyle Mekke'yi hedef aldıkları" haberini yalanladı

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Mekke'yi hedef alan balistik füze saldırısı düzenledikleri yönündeki haberleri yalanladı.

Husilerin Sözcüsü Albay Yahya Seri sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Suudi rejimi Mekke'yi hedef aldığımızı ilk kez iddia etmedi." ifadesine yer verdi.

Seri, Suudi Arabistan'ın bu yöndeki açıklamalarını, "Mekke’nin Müslümanların kalplerindeki dini konumunu istismar ederek Yemen halkına karşı işlenen suçların üzerini örtmeyi hedefleyen iddialar" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan'ın El-Arabiyya televizyonu, Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a atılan iki balistik füzeyle Mekke ve Cidde kentlerine hedeflendiğini belirtmiş, füzelerden birinin Hava Savunma Güçleri tarafından Cidde, diğerinin Taif kenti semalarında imha edilişine dair görüntüler yayımlamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan 299 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

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Husiler Yemen

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