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Husiler, BM misyonunun 3 üyesinin Sana'ya girişini engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 20:14 | Son Güncelleme

Husiler, BM misyonunun 3 üyesinin Sana'ya girişini engelledi

SANA (AA) - Yemen'de Husiler, Hudeyde anlaşmasının hamisi Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı misyon üyelerinden 3'ünün başkent Sana'ya girişine izin vermedi.

Batı Sahili Ortak Kuvvetler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Dubeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 BM misyonu üyesinin Sana'ya girmesine izin verilmediğini söyledi.

Bu kişilerin kötü muameleye maruz kaldıklarını ve kişisel eşyalarına el konulduğunu belirten Dubeyş, söz konusu 3 üyenin kente gelmelerinden sadece birkaç saat sonra Ürdün'e geri gönderildiklerini bildirdi.

Dubeyş, Hudeyde anlaşması kapsamında görev yapan bu üyelerin, Husilerin Hudeyde'deki ihlallerini belgeleyen ve bu ihlallerin BM toplantılarında sunulması için en çok ısrar eden kişiler olduğuna dikkati çekti.

Albay Dubeyş, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ve BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi Başkanı Abhijit Guha'nın söz konusu olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmasına şaşırdığını belirtti.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

- Stockholm Anlaşması

Yemen'de çatışan taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında, esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış ancak uygulamada birtakım ihtilaflar yaşanmıştı.

Anlaşma kapsamında BM başkanlığında oluşturulan Hudeyde Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi, Yemen'de çatışan tarafların, ateşkes mekanizmasının etkinleştirilmesi ve en kısa sürede ateşkesin sağlanması konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hudeyde anlaşması Yemen

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