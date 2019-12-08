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Husilerden Sudan'a Yemen'deki güçlerini geri çekme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 22:14 | Son Güncelleme

Husilerden Sudan'a Yemen'deki güçlerini geri çekme çağrısı

Yemen'de Husilere bağlı hükümetin Savunma Bakanı Muhammed Nasır el-Atıfi, Sudan'dan ülkedeki askerlerini geri çekmesini istedi.

Atıfi, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'e planlarını yakından izlediklerini belirtti, Arap Koalisyonu'nu barışa sadık olmamakla suçladı.

Sudan'a Yemen'de bulunan askerlerini geri çekmesi uyarısında bulunan Atıfi, "Sudan rejimine, çok geç olmadan askerlerini Yemen'den çekme çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Atıfi, "Arap koalisyonunun saldırılarını sürdürmesi halinde sessiz kalmayacaklarını" da sözlerine ekledi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, geçen ay başkent Sana'da düzenlediği basın toplantısında, "Yemen'de 2015'ten bu yana devam eden çatışmalarda 4 bin 253 Sudanlı asker öldü. Bunların 850'si 2015-2016 yılları arasında öldü." açıklamasında bulunmuştu.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da dün yaptığı açıklamada Yemen'deki sorunun siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini, Arap Koalisyonu bünyesinde yer alan askerlerini geri çağıracaklarını ifade etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan ve BAE öncülüğünde mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyen Arap Koalisyonu güçlerine Sudan da destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Muhammed Nasır el-Atıfi Sudan Yemen

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