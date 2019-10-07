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Husilerden "Sudanlı askerler öldürüldü" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 10:17 | Son Güncelleme

Husilerden "Sudanlı askerler öldürüldü" iddiası

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Taiz kentine düzenledikleri saldırıda birçok Sudan askerinin öldürüldüğünü öne sürdü.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde konuşlanan Sudan askerlerine yönelik roketli saldırı gerçekleştirildi.

Husilerin saldırısında birçok Sudanlı askerin öldüğü ve yaralandığı iddia edilirken ayrıntılara yer verilmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan olaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Arap koalisyonuna destek veren ülkelerden Sudan'ın Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait üslerin muhafızlığını yaptığı belirtiliyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Sudan Yemen

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