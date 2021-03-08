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Husilerden Suudi Arabistan’a füzeli saldırı

08.03.2021 00:12 | Son Güncelleme:
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Yemen’deki Husi güçlerinin Sözcüsü Yahya Sarea, Suudi Aramco petrol şirketinin Ras Tanura’daki tesisine ve Suudi Arabistan’ın Dammam, Asir ve Jazan şehirlerine insansız hava araçları (İHA) ve füzeler ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.Suudi Arabistan ve Yemen’deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Yemen’deki Husi güçlerinin Sözcüsü Yahya Sarea, Suudi Aramco petrol şirketinin Ras Tanura’daki tesisine ve Suudi Arabistan’ın Dammam, Asir ve Jazan şehirlerine insansız hava araçları (İHA) ve füzeler ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Suudi Arabistan ve Yemen’deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Husi güçlerinin Sözcüsü Yahya Sarea, Suudi Aramco petrol şirketinin Ras Tanura’daki tesisine ve Suudi Arabistan’ın Dammam, Asir ve Jazan şehirlerine insansız hava araçları (İHA) ve füzeler ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Sözcü Sarea, saldırıda 14 İHA ve 8 balistik füze ateşlendiğini aktardı.
Aramco veya Suudi makamlarından olaya ilişin açıklama gelmezken, Ras Tanura’na da dünyanın en büyük açık deniz petrol yükleme tesisi bulunuyor.
Günün erken saatlerinde ise Suudi devlet medyası ise, Husilerin saldırı için kullandığı 12 İHA’nın ve 2 balistik füzenin engellendiğini ifade etmiş, saldırıların engellendiği bölgeler ise belirtilmemişti.

Dhahran’a füzeli saldırı engellendi
Husilerin Dhahran kentine de füzeli saldırı düzenlediği, füzelerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı. Füzeli saldırı anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken, 2 füzenin engellenmesi ile patlama sesleri duyuldu.
Suudi Arabistan’daki ABD Büyükelçiliği ise akşam saatlerinde Suudi Arabistan’ın Doğu Eyaleti’ndeki Dhahran, Dammam ve Khobar’ın bölgesindeki ABD vatandaşlarını bir saldırı durumunda önlem almaları konusunda uyardı.
Yemen’deki iç savaş, hükümet güçleri ile Husiler arasında 2014’ten bu yana devam ediyor. 2015’te Suudi liderliğindeki Arap koalisyonu hükümetin tarafındaki çatışmalara katılmıştı.

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