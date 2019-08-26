HABER

Husilerin Cazan kenti hedefli 6 balistik füze düşürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 05:28 | Son Güncelleme

Husilerin Cazan kenti hedefli 6 balistik füze düşürüldü

RİYAD (AA) - Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine fırlatılan 6 balistik füzenin düşürüldüğü belirtildi.

Suudi Arabistan'ın liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in Sada vilayetinden terörist Husi milisleri tarafından fırlatılan 6 balistik füzenin düşürüldüğü kaydedildi.

Saldırıyı, Husilerin 10 balistik füzeyle bu güne kadar gerçekleştirilen en büyük atak olarak duyurmasının ardından yapılan açıklamada Maliki, Husilerin sivilleri hedef almaya devam etmesinin koalisyon tarafından kendilerine verilen zararın büyüklüğünü yansıttığını belirtti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Cazan havalimanında Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları ve Apaçi helikopterlerinin bulunduğu noktanın ve kentteki bazı askeri mevzilerin Bedir 1 türünden 10 balistik füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

PARTNERSkandal sözler: Hostesin kalçası...Skandal sözler: Hostesin kalçası...
İsrail uçakları Gazze'yi vurduİsrail uçakları Gazze'yi vurdu
Motosikleti ile birlikte 200 metre sürüklendi!Motosikleti ile birlikte 200 metre sürüklendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
füze saldırısı Husiler Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

G.Saray'a son dakika şoku

G.Saray'a son dakika şoku

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İzmir'de korkunç kaza! Aracın çarptığı motosiklet 200 metre sürüklendi!

Motosikleti ile birlikte 200 metre sürüklendi!

Uşak'ta yangına giden itfaiye aracı devrildi!

Uşak'ta yangına giden itfaiye aracı devrildi!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

Facianın eşiğinden dönüldü! Araç alev topuna döndü!

Facianın eşiğinden dönüldü! Araç alev topuna döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.