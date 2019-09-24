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Husilerin fırlattığı 2 balistik füze Sada'ya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 23:19 | Son Güncelleme

Husilerin fırlattığı 2 balistik füze Sada'ya düştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'in başkent Sana'dan fırlattığı 2 balistik füzenin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düştüğünü belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin başkent Sana'daki yerleşim bölgelerinden 2 balistik füze fırlattığını ancak füzelerin Sada kentinde düştüğünü ifade etti.

Maliki, Husilerin hedef gözetmeksizin balistik füze fırlatıp, yerleşim bölgelerini ve sivilleri hedef alarak uluslararası insan haklarını ihlal etmeyi sürdürdüğünü aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen balistik füzelerin yanı sıra silahlı insansız hava araçlarını da kullanarak, ülkenin güney bölgelerini hedef alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen

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