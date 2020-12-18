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  4. Hüsrana uğratan alışveriş! Bale papuçları penise benzetilince...

Hüsrana uğratan alışveriş! Bale papuçları penise benzetilince...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çocuklarımız için kıyafet alışverişi söz konusu olduğunda, tasarıma çoğunlukla dikkat etmiyoruz. Ancak bu dikkatsizlik bazı yanlış anlamaları doğurabilir. Tıpkı bu annenin kızı için sipariş ettiği kıyafet gibi.

Hüsrana uğratan alışveriş! Bale papuçları penise benzetilince...

İngiliz anne kızı için verdiği kıyafetle hüsrana uğradı. Beyaz uzun kollu üst, pembe bir fiyonk ve güzel çiçeklerle birlikte süslü üç bale ayakkabısı görünümünde bir üst siparişi veren anne kargo eline ulaştığında neye uğradığını şaşırdı.

Yaşadığı durumu Facebook'taki sayfasında paylaşan kadın, 'Firmanın bu tasarımı iki kez kontrol etmesi gerektiğini düşünmekte haksız mıyım? Bale papuçları penise benziyor' dedi.

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Fotoğrafın altına binlerce yorum yapıldı. Birisi, 'belki de tasarımcının işteki son günüydü' derken, başka biri, 'bunun şaka olduğunu düşünmek istiyorum' dedi.


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