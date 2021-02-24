Husumetli oldukları ailenin evini basıp, araçlara zarar verdiler

Olay, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi Kaza Sokak’ta meydana geldi. Kız isteme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Şencan ailesinin evini basan kişiler, kahvaltı sofrasında bulunan aile üyelerini darbetti. Daha sonra evden çıkan kişiler, sokak üzerinde park halinde bulunan aileye ait 3 araca da zarar verdikten sonra kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri aile bireylerinin ifadelerini aldıktan sonra, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Aileden Selahattin Şencan “Ekmek almaya gitmiştim döndükten sonra karşıma çıktılar ve önce aracıma vurdular. Daha sonra evime girdiler ve kahvaltı sofrasındayken bize saldırdılar. Saldıran kişilerden şikayetçiyim” dedi.

DHA

