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Husumetlilerine pompalı ile ateş etti, kazayla 2 avukatı yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Ö.A., aralarında husumet bulunan 10 kişilik gruba adliyenin yanında pompalı tüfekle ateş açtı.

Husumetlilerine pompalı ile ateş etti, kazayla 2 avukatı yaraladı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Ö.A., aralarında husumet bulunan 10 kişilik gruba adliyenin yanında pompalı tüfekle ateş açtı. Gruptakiler kaçarak kurtulurken, saçmaların isabet ettiği 2 avukat hafif yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Kayseri Adalet Sarayı yakınında meydana geldi. Ö.A. adlı kişi, daha önce aralarında husumet bulunan 10 kişilik gruba, adliyenin yanına araçla gelip, pompalı tüfekle ateş açtı. Gruptakiler, Ö.A.'yı elinde tüfekle görünce kaçarak kurtulurken, saçmalar yolda yürüyen avukatlar Tuğba Özdemir ve Erhan Bulut'un ayaklarına isabet etti. Hafif yaralanan avukatlar, kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne giderek, tedaviye alındı. Ö.A., olayın ardından tüfeği çöp konteynerine atarak kaçtı. Polis, Ö.A.'yı kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Husumetlilerine pompalı ile ateş etti, kazayla 2 avukatı yaraladı

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