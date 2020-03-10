Husumetlisine ateş açtı, yoldan geçen liseli genci vurdu

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Batuhan A. ve O.Ç. (42), Mescizade Sokak'ta karşılaşıp, tartışmaya başladı. Bu sırada, Batuhan A., belinden çıkardığı tabanca ile O.Ç.'ye ateş açtı. Ancak tabancadan çıkan kurşun, olay yerinden geçen 19 Mayıs Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi A.K.'nin omzuna isabet etti. Batuhan A. ve O.Ç., farklı yönlere koşarak kaçarken, yaralı liseli çağrılan ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından çevrede araştırma başlatan polis, Batuhan A.'yı yakaldı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

