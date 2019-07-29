HABER

Hutbe yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hutbe nedeniyle çıkan tartışma sonucunda imam, vatandaşı belinden çıkardığı bıçakla yaraladı.Olay, Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hutbe nedeniyle çıkan tartışma sonucunda imam, vatandaşı belinden çıkardığı bıçakla yaraladı.
Olay, Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 1 yıl önce hutbe yüzünden R.K. isimli imam ile Ş.B. isimli şahıs arasında çıkan tartışmayı cemaat güçlükle ayırdı. Daha sonraki günlerde birkaç kez daha tartışan imam ile Ş.B. adlı şahıs, sabah saatlerinde bir kez daha tartıştı. İmam R.K.’yı babasının cenazesinin okumasına gelmemesi konusunda uyaran ve hakaret ettiği ileri sürülen Ş.B., imamı darp etmeye çalışınca İmam R.K. yanında getirdiği bıçakla Ş.B.’yi bıçakla yaraladı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Ş.B.’nin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan yaralının durumu iyi olduğu öğrenilirken imam R.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Orası artık huzur arayanların durak noktası olduOrası artık huzur arayanların durak noktası oldu
Otobüste bacağına sardığı uyuşturucu ile yakalandıOtobüste bacağına sardığı uyuşturucu ile yakalandı
Kaza yapan otomobil terzi dükkanına girdi: 1 yaralıKaza yapan otomobil terzi dükkanına girdi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.