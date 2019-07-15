"Hüzünlü değiliz pişman değiliz"

Törende tüm şehitler için dua okundu ve şehit mezarına çiçek bırakıldı.

Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi’ndeki mezarlıkta düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" günü anma törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şehit Ağaroğlu’nun annesi Zehra, babası Osman Ağaroğlu ile askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz darbe girişimini “tiyatro” görenlere üzüldüklerini ifade eden Ağaroğlu, şöyle konuştu:

“O işgal hareketinde ‘Senin çocuğun polis değildi, asker değildi, niçin sokağa saldın, meydan 3,5 çapulcuya kalsa’ demek isteyenlere üzülüyoruz. Biz eğer üzülüyorsak bu dava için canını feda etmeye çalışan, kefenimiz sırtımızda diyen Sayın Cumhurbaşkanımız zaman zaman yalnız bırakıldığı için üzülüyoruz. Onun için Allah milletimize memleketimize birlik, dirlik versin. Milletimizi bölüp parçalamak isteyen dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin.”

Tören, yapılan duanın ardından sona erdi.

