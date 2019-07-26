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'Huzur hakkı' iddialarına Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 13:17 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın belediyenin 8 şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yaptığı ve ayda 50 bin TL huzur hakkı parası aldığı iddiasına yalanlama geldi.

'Huzur hakkı' iddialarına Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama!

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın aylık 50 bin TL huzur hakkı aldığı iddiası gerçek dışıdır. Kendisi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiş olup, aldığı toplam huzur hakkının, emsal belediye başkanlarının sadece bir şirketten aldığı huzur hakkından daha düşük miktarda olduğu görülecektir" denildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin yönetim kurullarının yapısı ve huzur hakları ile ilgili kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik olarak bazı basın yayın organlarında yayınlanan maksatlı haberler nedeniyle bir açıklama yapılması uygun görülmüştür.

Her büyükşehir ve bazı ilçe belediyeleri gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi de yasaların kendine verdiği yetkiye dayanarak, çeşitli alanlarda faaliyet göstermek üzere şirketler kurmuştur. Göreve geldiğimizde 9 olan şirket sayısı, uyguladığımız tasarruf politikası nedeniyle 8’e indirilmiştir. Önümüzdeki günlerde şirket sayısı azaltılmaya devam edilecektir.

Haberlerde iddia edildiği gibi şirket yönetim kurullarında, sadece AK Parti teşkilat mensupları bulunmamaktadır. Yönetim kurullarında seçilmiş Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimiz, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımız, meslek odaları temsilcilerimiz, özel sektör temsilcilerimiz ve de CHP’li ilçe belediyesi temsilcisi yer almaktadır."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa huzur hakkı Alinur Aktaş Bursa Büyükşehir Belediyesi

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