HABER

HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Etiyopyalı Müslümanlar ilk teravih namazını kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 22:06 | Son Güncelleme

HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Etiyopyalı Müslümanlar ilk teravih namazını kıldı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopyalı Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için cami ve mescitlerde bir araya geldi.

Başkent Addis Ababa'daki en büyük ve en eski camilerden Büyük Enver Camisi'nde toplanan yüzlerce Müslüman, mübarek ayın ilk teravih namazını kıldı.

Müslümanlar, cami imamı Şeyh Taha Muhammed'in kıldırdığı namazda, ellerini semaya açarak ülke ve dünya Müslümanlarının barış ve esenliği için dualar etti.

Namaz öncesinde AA muhabirine değerlendirmede bulunan imam Muhammed, Etiyopyalı Müslümanların ramazan ayına kavuşmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Muhammed, "Ramazan herkesin hayatını değiştirmesi ve yaptığı hatalar için mağfiret dilemesi için önemli bir fırsat." diye konuştu.

Caminin, şehirde ramazanın hissedildiği mekanlardan biri olduğunu hatırlatan Muhammed, ay boyunca burada mukabele geleneğinin sürdürüleceğini söyledi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bağcılar'da Gölbe Bayramı ve Hıdrellez kutlandıBağcılar'da Gölbe Bayramı ve Hıdrellez kutlandı
Hatay iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı? Hatay iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Ramazan Teravih

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de acı olay: İki kuzen gölette boğuldu

Hakkari'de acı olay: İki kuzen gölette boğuldu

Hatay iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Hatay iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Hakkari iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Hakkari iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Giresun iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Giresun iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Gaziantep iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Gaziantep iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Erzurum iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Erzurum iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.