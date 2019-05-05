ADDİS ABABA (AA) - Etiyopyalı Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için cami ve mescitlerde bir araya geldi.

Başkent Addis Ababa'daki en büyük ve en eski camilerden Büyük Enver Camisi'nde toplanan yüzlerce Müslüman, mübarek ayın ilk teravih namazını kıldı.

Müslümanlar, cami imamı Şeyh Taha Muhammed'in kıldırdığı namazda, ellerini semaya açarak ülke ve dünya Müslümanlarının barış ve esenliği için dualar etti.

Namaz öncesinde AA muhabirine değerlendirmede bulunan imam Muhammed, Etiyopyalı Müslümanların ramazan ayına kavuşmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Muhammed, "Ramazan herkesin hayatını değiştirmesi ve yaptığı hatalar için mağfiret dilemesi için önemli bir fırsat." diye konuştu.

Caminin, şehirde ramazanın hissedildiği mekanlardan biri olduğunu hatırlatan Muhammed, ay boyunca burada mukabele geleneğinin sürdürüleceğini söyledi.

