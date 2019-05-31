HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Hacı Bayram-ı Veli'nin hatırası tarihi camide yaşatılıyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne Eski Cami'de Hacı Bayram-ı Veli'nin vaaz verdiği ve kendisinden sonra kimsenin üzerine çıkmadığı bilinen kürsü, 6 asırdır muhafaza ediliyor.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan II. Murad'ın daveti üzerine Edirne'ye gelen Hacı Bayram-ı Veli'nin kentte 6 ay vaaz verdiğini ve sohbetler yaptığını söyledi.

Kürsülerin ulemanın halkla buluşma noktası olduğunu belirten Üzüm, Hacı Bayram-ı Veli'nin sohbet ve vaazlarının çok büyük etkileri olduğunu belirtti.

Eski Cami'nin aynı zamanda fetih sembolü taşıdığını belirten Üzüm, şunları söyledi:

"İstanbul'un fethi düşünceleri bu camilerde, kürsülerde büyümüş, oluşmuş ve daha sonra İstanbul'un fethi müyesser olmuştur. Bu bakımdan da Eski Cami çok önemli bir hatıra taşıyor. Hacı Bayram-ı Veli'nin 6 asır önce 6 ay kadar sohbet yaptığı bu kürsü bugün itibariyle geçmişle bugünü birleştiriyor, hatta Edirne ile Ankara'yı buluşturan bir değer olarak yaşıyor.

Bu kürsü önemli bir hatıra. Hatırayı iki yönüyle korumaya çalışıyoruz. Birincisi fiziki olarak yerinde muhafaza edilmesi önemlidir. Bakımı yapılarak yerinde korunuyor. İkinci olarak da Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin yaptığı dersler gibi ilahiyat fakültesi hocalarımız dersler yapıyor. Hacı Bayram-ı Veli'nin sohbetlerindeki gibi cami cemaati, öğrenciler ve ilgililerle paylaşılıyor."