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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Hacı Bayram-ı Veli'nin hatırası tarihi camide yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Sultan II. Murad'ın daveti üzerine Edirne'ye gelen Hacı Bayram-ı Veli'nin Eski Cami'de vaaz verdiği kürsü 6 asırdır korunuyor - Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm: "Ona hürmeten, Hacı Bayram Veli'den sonra vaizler, hatip ve görevlilerin bu kürsüye çıkmadığı rivayet edilir. Bu gelenek günümüzde de devam ediyor. Kürsü saygıdan dolayı 6 asırdır yerinde duruyor"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne Eski Cami'de Hacı Bayram-ı Veli'nin vaaz verdiği ve kendisinden sonra kimsenin üzerine çıkmadığı bilinen kürsü, 6 asırdır muhafaza ediliyor.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan II. Murad'ın daveti üzerine Edirne'ye gelen Hacı Bayram-ı Veli'nin kentte 6 ay vaaz verdiğini ve sohbetler yaptığını söyledi.

Kürsülerin ulemanın halkla buluşma noktası olduğunu belirten Üzüm, Hacı Bayram-ı Veli'nin sohbet ve vaazlarının çok büyük etkileri olduğunu belirtti.

Eski Cami'nin aynı zamanda fetih sembolü taşıdığını belirten Üzüm, şunları söyledi:

"İstanbul'un fethi düşünceleri bu camilerde, kürsülerde büyümüş, oluşmuş ve daha sonra İstanbul'un fethi müyesser olmuştur. Bu bakımdan da Eski Cami çok önemli bir hatıra taşıyor. Hacı Bayram-ı Veli'nin 6 asır önce 6 ay kadar sohbet yaptığı bu kürsü bugün itibariyle geçmişle bugünü birleştiriyor, hatta Edirne ile Ankara'yı buluşturan bir değer olarak yaşıyor.

Bu kürsü önemli bir hatıra. Hatırayı iki yönüyle korumaya çalışıyoruz. Birincisi fiziki olarak yerinde muhafaza edilmesi önemlidir. Bakımı yapılarak yerinde korunuyor. İkinci olarak da Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin yaptığı dersler gibi ilahiyat fakültesi hocalarımız dersler yapıyor. Hacı Bayram-ı Veli'nin sohbetlerindeki gibi cami cemaati, öğrenciler ve ilgililerle paylaşılıyor."

- "Maddi ve manevi olarak günümüze gelen bir değer"

Medeniyetin inşasında önemli hususlardan birinin ilim olduğunu anlatan Üzüm, "Bilginin mutlaka topluma doğru şekilde aktarılması gerekiyor. O bilgiyle sosyal hayatın meydana gelmesi önemli. Hacı Bayram-ı Veli'nin hatıralarını gündeme getirirken üzerinde düşünmemiz gereken en mühim konu doğru dini bilgiyle nasıl buluşmalıyız olmalıdır." diye konuştu.

Hacı Bayram-ı Veli'nin Eski Cami'deki kürsüden toplumun inşası için mesajlar verdiğini dile getiren Üzüm, "Hacı Bayram-ı Veli hazretleri medeniyetin inşasında doğru, sahih bilgiyi toplumla buluşturmasının gayretini bu kürsüden göstermiştir. Eski Cami'deki kürsü II. Murad döneminden beri maddi ve manevi olarak günümüze gelen bir değerdir. 600 yıl kadar önceki sahih dini bilginin toplumla buluşturulması konusunda önemli bir semboldür. Ona hürmeten, Hacı Bayram Veli'den sonra vaizler, hatip ve görevlilerin bu kürsüye çıkmadığı rivayet edilir. Bu gelenek günümüzde de devam ediyor. Kürsü saygıdan dolayı 6 asırdır yerinde duruyor." ifadesini kullandı.

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Ankara Edirne ESKİ CAMİ Hacı Bayram-ı Veli kürsü tarihi cami

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