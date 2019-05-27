SEFA ŞAHİN - Bir mescitte ibadet niyetiyle belli kurallara uyup dış dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kaldığı "itikaf", modern hayatın yoğunluğu içinde nefis terbiyesi ve ibadetine yeteri kadar zaman ayıramayan Müslümanlar için ramazanın ayrılmaz parçası oluyor. Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adab içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf", ramazanın son 10 gününde gerçekleştiriliyor. Ramazanın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek adına da önem taşıyan itikaf, bu yıl ramazanda 11 bin 216 camide ifa ediliyor. Bu kapsamda Ankara genelinde 344 caminin kapıları, önceki gün itikaf için açıldı. İtikafa girmek için Başkentin önemli sembollerinden Kocatepe Camisi'ne gelen gencinden yaşlısına birçok Müslüman, nafile ibadetler yapıp ardından Kur'an-ı Kerim okuyarak Allah'ı tefekkür ve zikir ediyor. Camide uyuyabilmek için yastık ve battaniyelerini evlerinden getiren vatandaşlar, Türkiye Diyanet Vakfınca avluda kurulan iftar çadırından yemek, caminin abdesthanesinden ise duş ihtiyacını gideriyor.

- "Nefsin terbiye edildiği güzel bir ibadet" Kocatepe Camisi'nde, dördüncü kez itikafa giren ve bu ibadeti yerine getirenlerin en yaşlısı olan Enver Yıldırım (64), AA muhabirine yaptığı açıklamada, namaz kıldığını, Kur'an-ı Kerim, fıkıh, hadis okuduğunu ve Allah'ı zikrettiğini belirtti. İtikafın, maddi dünyayla irtibatın kesilip nefsin terbiye edildiği güzel bir ibadet olduğunu dile getiren Yıldırım, "İftar yemeğini zaten çadırdan getiriyorlar. İnsan, maneviyat olduktan sonra açlık bile hissetmiyor." diye konuştu. Yıldırım, "Herkes sevgi, saygı, muhabbet, manevi sohbetle vakit geçiriyor. Memleket, millet, İslam, kardeşlik için dua ediyorum. Duamız sadece kişi adına değil. İnsan zaten kendi nefsine yaparsa duayı, bu kabul değil. Bütün Müslümanlar ve dünya için dua yapılır. Allah nasip ederse ölünceye kadar her yıl ramazanda itikaf yapacağım." ifadelerini kullandı. - "İlk kez itikafa girdim" Camide itikafa girenlerin en genci olan, üniversite mezunu 26 yaşındaki Alper Gül ise iki hafta önce işten çıktığı için boş vaktini değerlendirmek adına önce bu ibadetle ilgili araştırma yaptığını söyledi.