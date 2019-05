Yıldırım, "Herkes sevgi, saygı, muhabbet, manevi sohbetle vakit geçiriyor. Memleket, millet, İslam, kardeşlik için dua ediyorum. Duamız sadece kişi adına değil. İnsan zaten kendi nefsine yaparsa duayı, bu kabul değil. Bütün Müslümanlar ve dünya için dua yapılır. Allah nasip ederse ölünceye kadar her yıl ramazanda itikaf yapacağım." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ilk kez girdiği itikaf için büyük heyecan duyduğunu vurgulayan Gül, "Çünkü önemli bir sünnet, büyük bir istifade. Belki de bir sene boyunca yapamayacağımız ibadetleri, 10 gün içinde hem de böyle bir manevi iklimde değerlendirme fırsatı var." diye konuştu.

İtikaf sırasında Kur'an-ı Kerim ve salavat okuma, kaza namazı kılma ve Allah'ı zikretme gibi ibadetlerini bir çizelgeye not aldığını anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Kendime Kur'an-ı Kerim programı çizdim. Okuyabildiğim kadar her namazdan önce bir cüz, her namazdan sonra bir cüz. Günde toplam 10 cüz. 3 günde bir hatim yapmayı düşünüyorum. Kadir Gecesi'nde inşallah duasını yapacağım. Yastığımız ve battaniyemizi evden getiriyoruz. İftar için zaten burada çadır var. Çadırdan iftariyelik alıyoruz. Sahur için ise sağ olsun ağabeylerimiz ufak tefek şeyler getirmiş ama ben sefer tası getirdim. İftarda biraz fazla yemek alıyoruz ki gece sahuru yapalım. Şu an için sayımız 10-15 arası. Buradaki ağabeylerle daha dün tanıştım. Dünyalık hiçbir maksat, sohbet, muhabbet hasıl olmadı. Sadece ahirete yönelik muhabbetler oldu."