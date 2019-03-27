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Huzura kavuşan Nusaybin'de "turizm" toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:56 | Son Güncelleme

Nusaybin Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenen toplantıda, TÜRSAB yöneticileri ve üyelerinin katılımıyla ilçenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için yapılması gerekenler görüşüldü - TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurt: - "Son dönemde batı illerinden Mardin ve Midyat'a yönelik seyahat yoğunluğu söz konusu. Bu turlara mutlaka Nusaybin'in de dahil edilmesi gerekir"

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde geniş katılımlı "turizm" toplantısı gerçekleştirildi.

Nusaybin Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen organizasyon kapsamında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurt, TÜRSAB İhtisas Komite Başkanı İbrahim Tanrıverdi, TÜRSAB İncoming Turizmi İhtisas Başkanı Hamit Kuk, turizm seyahat acenteleri yetkilileri ve basın mensuplarından oluşan bir heyet davet üzerine ilçeye geldi.

TÜRSAB yöneticileri, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ı makamında ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Kasr-ı Serçehan Otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, turizm açısından tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

Turizm sektöründen temsilcileri Nusaybin'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Aktaş, ilçede ilk kez turizm konusunda bu kadar geniş kapsamlı bir toplantı yapıldığını aktardı.

Aktaş, "Amacımız, Nusaybin'in daha önce bazı medya organlarında farklı oluşan algısını kırmak, Nusaybin'in gerçek potansiyelini ve turizmini ön plana çıkarmak. Nusaybin beyaz güllerin şehriydi. Tarihin, kültürün, tarımın, ticaretin, sınır ticaretinin merkeziydi bir zamanlar. Ama maalesef ağır badireler atlatmış bir ilçe. Allah'a şükür Nusaybin'de güven ve huzur ortamı var." dedi.

İlçedeki tarihi değerleri yeterince tanıtamadıklarına işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Artık elimizi taşın altına koyup, herkesin üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi gerekir. İlçeyi turizmde en yüksek platformda tanıtmamız gerekir. Nusaybin'de dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğu Mor Yakup Kilisesi, hemen yanında inanç parkında yer alan Zeynel Abidin Camisi ve türbesi, Mor Evgin Manastırı var. Tanıtımını yapamadığımız Beyazsu Vadisi yer alıyor. Nusaybin üzerinde oluşan bu talihsiz algıyı artık kırmak istiyoruz."

- "Turlara mutlaka Nusaybin'in de dahil edilmesi gerekir"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurt, Nusaybin'e gelirken uçakta yer bulmakta zorlandıklarını belirterek, ilçenin turizm yönünden tanıtımı için turizm neferlerine büyük iş düştüğünü aktardı.

Kültür turlarına Nusaybin'in nasıl dahil edilebileceğini görüşmek için geldiklerini anlatan Kurt, "Son dönemde batı illerinden Mardin ve Midyat'a yönelik seyahat yoğunluğu söz konusu. Bu turlara mutlaka Nusaybin'in de dahil edilmesi gerekir. Şehir, Suriye ile sıfır noktada. Kahvelerimizi Kamışlı'ya bakarak içtik. Dünyanın ilk üniversitesinin ve dolayısıyla ilk rektörün buradan çıktığı belirtiliyor. Bu bağlamda üniversitelerden akademisyenler veya rektörlerden oluşan bir grup burada ağırlanabilir." şeklinde konuştu.

Kurt, tanıtım için sosyal medyadan da faydalanılması önerisinde bulundu.

Toplantının ardından heyet ilçedeki tarihi mekanları ziyaret etti.

Ticaret Borsası Başkanı Aktaş, program sonunda heyeti Beyazsu'da ağırladı.

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Nusaybin TİCARET BORSASI Turizm toplantısı türsab

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