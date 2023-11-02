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  4. Huzurevine götüreceklerdi... Eve girince korkunç manzarayla karşılaştılar!

Huzurevine götüreceklerdi... Eve girince korkunç manzarayla karşılaştılar!

02.11.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Yaşar (85), kendisini huzurevine götürmek için evine gelen görevlilerce tüfekle göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

Huzurevine götüreceklerdi... Eve girince korkunç manzarayla karşılaştılar!

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi Hafız Kayyum Sokak’ta bir apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Huzurevinde kalması için işlemleri tamamlanan Hüseyin Yaşar’ı götürmek için evine gelen Orhangazi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, daire kapısını aralık görünce içeri girdi. 2 görevli, Hüseyin Yaşar’ı yerde kanlar içerisinde yatarken, yanında bir av tüfeğiyle buldu.

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İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, göğsünden vurulan Yaşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Hüseyin Yaşar’ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa huzurevi

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