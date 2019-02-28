"Huzurlu bir Türkiye getireceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kentle kırsal kesimde yaşayanlar arasında sağlıklı ve tutarlı bir gelir dağılımının olması lazım. Bu gelir dağılımını sağlarsak, kırda yaşayan da kentte yaşayan da huzur içinde yaşayacak. Asıl hedefimiz budur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Gürsu Belediyesi Düğün Salonu'nda, akademik odalar, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, muhtarlar ve iş insanlarıyla bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, Gürsu'nun tarımsal anlamda önemli bir ilçe olduğunu ancak bu ilçeden kent merkezine ulaşımda sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Gürsu'dan kent merkezine bazen üç araç değiştirilerek gidiliyor. Niçin? Hangi gerekçeyle? Buradakiler üçüncü sınıf vatandaş mı? Başkan (CHP'nin Gürsu Belediye Başkan adayı Funda Türkcoş Pekiner) el koydu, 'Düzelteceğim, ulaşımı ucuzlatacağım' diyor. Buradan bineceksiniz bir araca, kentin merkezine gideceksiniz." diye konuştu.

Bölgedeki en pahalı içme suyunun Bursa'da olduğunu öne süren ve Uludağ'daki su kaynaklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Uludağ da su da burada. Suya bu kadar pahalı bir fiyatı biçmeyi hangi vicdan kabul eder? Başkan (CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey) hepinizin huzurunda söz verdi, 'Su fiyatını da düşüreceğim' dedi. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.