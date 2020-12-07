Huzursuz bacak sendromu hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen, nörolojik bir rahatsızlıktır. Nörolojik hastalıklar bütününe baktığımızda sık karşılaşılabilen bir durumdur. Siz de bu rahatsızlığı tümüyle merak ediyorsanız gelin, “Huzursuz bacak sendromu nedir?” sorusunun cevabına daha detaylı olarak bakalım Huzursuz bacak sendromu nedir? Kadın ya da erkek ayırt etmeden hemen hemen her iki cinsiyette de eşit oranlarda görülen huzursuz bacak sendromu, tedavi edilmezse baş edilmesi zor bir hastalıktır. Hastalık bacaklarda, ayaklarda ya da kollarda kendini gösterebilmektedir. Bir rahatsızlık hissi veren ve durum, kimi zaman kaşınma ve ağrı ile kendini belli ederken kimi zaman da ürperme, yanma ve karıncalanma gibi belirtiler ile hastalığa haberci olmaktadır. Ayaklar, bacaklar ya da kollar devamlı hareket halinde olduğundan bu bölgelerde ağrı yaşama ihtimaliniz diğer bölgeler oranla daha yüksektir. Bundan dolayı bu bölgelerdeki herhangi bir ağrı, huzursuz bacak sendromu belirtisi gibi algılanmamalıdır. Ayağın üzerine oturunca nasıl uyuştuğunu herkes az çok biliyordur. Huzursuz bacak sendromunda yaşanan ağrılar ve uyuşma hissine az çok benzerdir ama iki ağrı birbirine karıştırılmamalıdır. Bu tür ağrılar birbirine sıklıkla karıştırılabildiğinden, huzursuz bacak sendromunun tanısının konması biraz gecikebilmektedir.

İleri yaşta huzursuz bacak sendromuna yakalanan hastalarda belirtiler bir o kadar şiddetli olmakla birlikle baş edilmesi de daha zordur. Hastaların çoğu istemsizce hareket etmek istediklerinden şikeyetçidirler. Genellikle gece saatlerinde daha çok karşılaştıkları bu durum hem yaşam kalitesini hem de uyku kalitesini olumsuz yönde etkiler. Uyku problemleri had safhada olduğundan, buna bağlı olarak sinirli olurlar. Huzursuz bacak sendromu belirtileri nelerdir? Huzursuz bacak sendromu belirtileri genel olarak şu şekildedir: Bacaklar, ayaklarda ya da kollarda huzursuzluk ve ağrı hissi

Bacak, ayak ve kollarda sürekli olarak hissedilen huzursuzluk sonucu, sürekli hareket etme ihtiyacı

Genellikle geceleri artış gösteren huzursuzluk ve ağrılar

Hareket etme sonrasında oluşan ağrının kısa süreliğine yok olması; daha sonra kaldığı yerden devam etmesi

Bacaklarda seyirmeler

Kaşınma, yanma ve ürperme Huzursuz bacak sendromu ile hastanede hangi bölüm ilgilenir? Yukarıda bulunan belirtilerden en az 2 tanesi sizde bulunuyorsa mutlaka uzman bir hekim tarafından muayene edilmeniz gerekmektedir. Hastanelerin nöroloji ya da psikiyatri bölümlerinden randevu alabilirsiniz. Huzursuz bacak sendromunun tanısı nasıl konmaktadır? Çoğu hasta nasıl olsa geçer diyerek ya da sıradan bir ağrı olduğundan doktor ilgilenmez ön yargısıyla, bir sağlık kuruluşuna başvurmamaktadır. Yaşam kalitesini oldukça kötü etkileyen bu durum için mutlaka bir uzman hekim tarafından muayene edilmeniz gerekmektedir. Muayene sırasında doktor sizlere hastlağınızla ilgili bazı sorular soracak ve hastalığınızın öyküsünü anlatmanızı isteyecektir. Doktorunuza harfi harfine belirtilerinizi anlatmak erken tanı konulabilmesi için oldukça önemlidir.

Genellikle çok çabuk bir şekilde teşhisi yapılabilen bir hastalık olan huzursuz bacak sendromu, nadir de olsa kendisini gizleyebilmektedir. Bu tür durumları ortadan kaldırabilmek için doktorunuz sizden bazı testleri yaptırmanızı isteyecektir: Kan testleri: Demir eksikliğine bağlı bir rahatsızlığınızın olup olmadığını anlamak amacıyla doktorunuz sizden kan testi yaptırmanızı isteyebilir.

Uyku apnesi şüphesi: Bazı belirtiler uyku apnesiyle aynı olduğundan doktorunuz sizi uyku polikliniğine gönderebilir ve tanı orada konulabilir. Huzursuz bacak sendromu nedenleri nelerdir? Huzursuz bacak sendromu, nörolojik bir rahatsızlık olduğundan çoğu zaman nedeni bilinmemektedir. Bir anda ortaya çıkan bu hastalık için bazı etkenler oluşumunda rol oynamaktadır: Genetik faktörler

Gebelik hali

Aşırı derecede alkol tüketimi

Demir eksikliğine bağlı ya da bağlı olmayan anemi türleri

Nöropati

Dopamin dengesi bozuklukları

Serotonin miktarını yükselten antipsikotik ya da antidepresan ilaçların kullanılması

Omurilikte spinal kord ya da spinal blok oluşumu

Huzursuz bacak sendromu çeşitleri nelerdir? Sekonder ve idiyopatik huzursuz bacak sendromu olmak üzere iki çeşittir.

Sekonder huzursuz bacak sendromu: Hastalık herhangi bir mevcut hastalık sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklar anemi, vitamin eksikliği, böbrek hastalığı, parkinson ya da bazı romatizma hastalıkları olabilir. Bunun yanında gebelik de huzursuz bacak sendromuna yol açabilmektedir.

İdiyopatik huzursuz bacak sendromu: hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir.