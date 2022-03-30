Hyarülonik asit dolgularının diğer dolgulara göre avantajları nelerdir

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, günümüzde sıklıkla uygulanmaya başlayan hyalüronik asit dolgularının öne çıkan özelliklerini anlatıyor.

PÜRÜZSÜZ VE ELASTİK CİLDİN SIRRI: HYALÜRONİK ASİT

Hyalüronik asit dolgu maddeleri uygulanarak cilt altındaki sorunlu bölgelere küçük bir iğne ile ağrısız bir şekilde enjekte edilir. Hyalüronik asit alan kişiler daha pürüzsüz ve elastik bir cilde sahip olur. Hyalüronik asit vücudumuzun her dokusunda önemli bir maddedir. En önemli görevlerinden biri cilt yaşlanmasını önlemektir. Öne çıkan faydaları ise;

Su tutma kapasitesini artırır.

Cildin pürüzsüz görünmesini sağlar.

İzlerinin oluşmasını engeller.

Kollajen üretimini destekler.

Hyalüronik asit yüzdeki derin ve ince kırışıklıkları doldurmak, dudak ve konturları dolgunlaştırmak, göz, yanak, çene ve şakaklara hacim kazandırmak ve sivilce izlerini gidermek için kullanılır. Enjekte edilebilir hyalüronik asit, geçici bir dermal dolgu maddesidir.

HYALÜRONİK ASİT VÜCUTTA DOĞAL OLARAK BULUNUR

Hyalüronik asitin en yüksek konsantrasyonları eklemlerde, gözlerde ve deride bulunur. Ciltteki nemi çekerek daha nemli hale getirir. Yaşlandıkça yüzümüzdeki yağ, kas, kemik ve deri incelmeye başlar. Bu hacim kaybı yüzde sarkma veya sarkmalara, ince çizgilere, kırışıklıklara, kıvrımlara ve dudaklara neden olabilir.

Enjekte edilebilir hyalüronik asit, ince çizgi ve kırışıklıkların, yüzdeki kırışıklıkların görünümünü azaltmak, yüzde ve dudaklarda yapı, çerçeve ve hacim oluşturmak için kullanılır. Enjeksiyon yeri, hyalüronik asit dolgu maddesinin yapısal özellikleri, hastanın yaşı ve hastanın cildi bu süreçte önemli faktörlerdir. Yanağa enjekte edildiğinde 24 aya kadar kalıcı olabilir. Bundan sonra, istenen etkiyi korumak için ek enjeksiyonlar gereklidir.

Yüze hyalüronik asit enjeksiyonları uygularken bütünsel bir yüz yaklaşımı önemlidir. Şikayetin nedeni başka bir alanda ise süreç o bölgede başlayacaktır. Sadece şikayet edilen bölgenin doldurulması o bölgedeki çukurun tamamen kaybolmamasını sağlayacaktır. Yanakların orta bölgesi önemli bir rol oynar. Özellikle dış yanaklardaki hacim kaybı, dış elmacık kemiklerindeki çıkıntının azalması, alt yüz bölgesinin sarkmasına ve hatta göz çukurlarının daha belirgin hale gelmesine neden olabilir. Yapılacak dolgu işlemi tüm yüz hattını etkileyeceği için mutlaka alanında uzman hekime başvurulması gerekir.



