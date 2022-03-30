KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Hyarülonik asit dolgularının diğer dolgulara göre avantajları nelerdir

Hyarülonik asit dolgularının diğer dolgulara göre avantajları nelerdir

30.03.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde genel olarak tercih edilen bir dolgu türü hyalüronik asittir. Yüze hyalüronik asit enjekte etmek, ciltle ilgili birçok sorunu etkili bir şekilde çözebilir. Yaşlanmaya bağlı olarak cildimizdeki kollajen ve hyalüronik asit seviyeleri zamanla azalır.

Hyarülonik asit dolgularının diğer dolgulara göre avantajları nelerdir

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, günümüzde sıklıkla uygulanmaya başlayan hyalüronik asit dolgularının öne çıkan özelliklerini anlatıyor.

PÜRÜZSÜZ VE ELASTİK CİLDİN SIRRI: HYALÜRONİK ASİT

Hyalüronik asit dolgu maddeleri uygulanarak cilt altındaki sorunlu bölgelere küçük bir iğne ile ağrısız bir şekilde enjekte edilir. Hyalüronik asit alan kişiler daha pürüzsüz ve elastik bir cilde sahip olur. Hyalüronik asit vücudumuzun her dokusunda önemli bir maddedir. En önemli görevlerinden biri cilt yaşlanmasını önlemektir. Öne çıkan faydaları ise;

  • Su tutma kapasitesini artırır.
  • Cildin pürüzsüz görünmesini sağlar.
  • İzlerinin oluşmasını engeller.
  • Kollajen üretimini destekler.

Hyalüronik asit yüzdeki derin ve ince kırışıklıkları doldurmak, dudak ve konturları dolgunlaştırmak, göz, yanak, çene ve şakaklara hacim kazandırmak ve sivilce izlerini gidermek için kullanılır. Enjekte edilebilir hyalüronik asit, geçici bir dermal dolgu maddesidir.

HYALÜRONİK ASİT VÜCUTTA DOĞAL OLARAK BULUNUR

Hyalüronik asitin en yüksek konsantrasyonları eklemlerde, gözlerde ve deride bulunur. Ciltteki nemi çekerek daha nemli hale getirir. Yaşlandıkça yüzümüzdeki yağ, kas, kemik ve deri incelmeye başlar. Bu hacim kaybı yüzde sarkma veya sarkmalara, ince çizgilere, kırışıklıklara, kıvrımlara ve dudaklara neden olabilir.

iStock-685845734

Enjekte edilebilir hyalüronik asit, ince çizgi ve kırışıklıkların, yüzdeki kırışıklıkların görünümünü azaltmak, yüzde ve dudaklarda yapı, çerçeve ve hacim oluşturmak için kullanılır. Enjeksiyon yeri, hyalüronik asit dolgu maddesinin yapısal özellikleri, hastanın yaşı ve hastanın cildi bu süreçte önemli faktörlerdir. Yanağa enjekte edildiğinde 24 aya kadar kalıcı olabilir. Bundan sonra, istenen etkiyi korumak için ek enjeksiyonlar gereklidir.

Yüze hyalüronik asit enjeksiyonları uygularken bütünsel bir yüz yaklaşımı önemlidir. Şikayetin nedeni başka bir alanda ise süreç o bölgede başlayacaktır. Sadece şikayet edilen bölgenin doldurulması o bölgedeki çukurun tamamen kaybolmamasını sağlayacaktır. Yanakların orta bölgesi önemli bir rol oynar. Özellikle dış yanaklardaki hacim kaybı, dış elmacık kemiklerindeki çıkıntının azalması, alt yüz bölgesinin sarkmasına ve hatta göz çukurlarının daha belirgin hale gelmesine neden olabilir. Yapılacak dolgu işlemi tüm yüz hattını etkileyeceği için mutlaka alanında uzman hekime başvurulması gerekir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 saç trendleri2022 saç trendleri
Burçları bugün neler bekliyor?Burçları bugün neler bekliyor?
Düğünlerde elbise giymeden de şık hissettirecek kıyafet önerileriDüğünlerde elbise giymeden de şık hissettirecek kıyafet önerileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

8 aylık hamile Sinem Kobal hayran bıraktı

8 aylık hamile Sinem Kobal hayran bıraktı

Şaşkına çeviren soru! "Flörtüm grup cinsellik istedi sonra da..."

Şaşkına çeviren soru! "Flörtüm grup cinsellik istedi sonra da..."

Şeyma Subaşı'ya 'Milli metres' diyen Aygün Aydın Arzu Sabancı'ya da ateş püskürdü

Şeyma Subaşı'ya 'Milli metres' diyen Aygün Aydın Arzu Sabancı'ya da ateş püskürdü

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Cildin nemli kalması için hangi besinler tüketilmeli?

Cildin nemli kalması için hangi besinler tüketilmeli?

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.