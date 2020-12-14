Hypersomnia (hipersomnia) nedir?

Gün içinde tekrar eden uykululuk halini oluşturan hipersomnianın pek çok sebebi vardır. Bu hastalığa sahip olan kişiler ne kadar uyursa uyusun tam olarak dinlenemediklerini söyler. İşte hipersomnia hakkında bilmeniz gereken her şey! Hipersomnia Nedir? Hastalık konusunda akla gelen ilk sorulardan biri hipersomnia nedir olur. Hipersomnia, gün içinde aşırı uyumaya ya da uykululuk halinde olmaya verilen isimdir. Nörolojik bir hastalıktır. Bu nedenle ana sebepleri beyne ve sinir sistemine kadar uzanır. Hipersomnia, gün içinde uyanık kalamama durumu olarak tanımlanabilir. Ancak halsizlik ile karıştırılmamalıdır. Halsizlik normal fizyolojik bir durumken hipersomnia patolojik bir hastalıktır. Bu hastalığın en yoğun olduğu zamanlar hareketliliğin en az olduğu vakitlerdir. Hastaların dikkat seviyeleri gözle görülür bir biçimde azalır. Bu yüzden yaşam kaliteleri de fazlasıyla düşer. Bu durum özellikle dikkat gerektiren işlerde çalışan insanlar için geçerlidir. Dikkatsizlik ve odaklanamama, kişinin hem kendine hem de çevresine zarar vermesine yol açabilir.

Hipersomnia Semptomları Nelerdir? Hipersomnia belirtileri şu şekilde sıralanabilir: Gün içinde sürekli uyuma isteği,

Halsizlik ve yorgunluk,

İştahsızlık,

Bilinç bulanıklığı,

Konsantrasyon güçlüğü,

Yorgun uyanma,

Sinirlilik ve kaygı. Bu belirtiler arasında en yaygın olanı gün içinde görülen aşırı uykululuk halidir. Kısaca EDS olarak bilinen bu durum, hastalığın en belirgin semptomudur. Bunun yanı sıra hastalarda uzun gece uykuları da bulunur. Ayrıca uyku sarhoşluğu da sıklıkla görülen belirtilerdendir. Uyku sarhoşluğu, uyku halinden uyanık hale geçişte yaşanan zorluk olarak tanımlanabilir. Bu durumu yaşayan hastalar, kafa karışıklığı, alışma, yavaşlık ve uykuya geri dönüşlerden şikayetçi olur. Amerikan Uyku İlaçları Akademisi’ne göre hipersomniası bulunan hastalar genellikle gün içinde uzun uykulara dalar. Bu durum kişiyi daha da halsiz bırakır. Tanı Koyma Süreci Hastalığın tanısının konabilmesi için dünya çapında testler bulunur. Bunların arasında Epworth Uykululuk Ölçeği vardır. Bu testle uykunun aşırı olup olmadığı ölçülür. Ayrıca Stanford Uykululuk Skalası (SSS) da bu durumda tanı koymak için kullanılabilir. Birçok farklı hipersomnia çeşidi vardır. Bu hastalık; Narkolepsi,

İdiyopatik hipersomnia,

Kleine-Levin sendromu olarak üç ayrı kategoride incelenir. Bu üç kategori de hipersomnia ile birlikte seyreden ve yaygın görülen uyku bozukluklarıdır. Narkolepsi, gündüz uyku ataklarının ve uyku paralizisinin görüldüğü bir uyku hastalığıdır. Uyku ataklarının sıklığı hastadan hastaya değişiklik gösterebilir. Bu ataklar araç kullanırken ya da toplantı yaparken giderek monotonlaşan ortamlarda görülür. Birkaç dakika sürer ve dinlendiricidir. İdiyopatik hipersomnia ise kronik uykululuk ile tanımlanır. Hastalık giderek yerleşir ve ömür boyu sürer. Hastalar, dinlendirici olmayan uzun süreli gündüz uykularına dalarlar. Klein-Levin sendromunda ise kişinin duygu durumunu, uykusunu, iştahını ve cinsel davranışlarını etkiler.

Hipersomnia Nedenleri Nelerdir? Hipersomnia hastalığına sebep olan faktörler genellikle nörolojik ve psikolojiktir. Bu rahatsızlığa yol açan dış faktörler arasında; Şiddetli kafa travması,

Beyin içi basıncın artması,

Kronik yetersiz gece uykusu bulunur. Bu durumların yanı sıra uykuda üst solunum yolu direnci sendromu, depresyon, gecikmiş uyku fazı sendromu, ilaç ve madde kullanımı gibi etkenler de hastalığa sebep olan faktörler arasında yer alır. Yetersiz su içmek ve stresli bir yaşam sürmek de nedenlerden birkaçıdır. Ayrıca narkolepsi, idiyopatik hipersomnia ve Klein-Levin sendromu da hipersomnia rahatsızlığını tetikler. Hipersomnia ile Yakından İlişkili Olan Diğer Hastalıklar Hipersomnia ayrıca başka hastalıkların ya da uyku bozukluklarının da sebebi olabilir. Bu hastalık genellikle tek başına meydana gelmez. Birçok farklı duruma ve rahatsızlığa yol açar. Depresyon, anksiyete bozukluğu, bipolar bozukluk ve uyku apnesi gibi duygu durum bozukluklarına yol açabilir. Bazı ilaçların kullanımı, alkol ya da madde bağımlılığı gibi durumlar aşırı uykuya eşlik edebilir. Özellikle depresyon vakaları ile sıklıkla ilişkili olan bir durumdur. Genetik yatkınlığın yanı sıra dış etkenler de bu hastalığın oluşmasında büyük rol oynar. Hipersomnia multidisipliner bir hastalıktır. Hastalar genellikle nöroloji uzmanlarına yönlendirilir.