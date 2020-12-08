Hyundai Kona ve Nexo FCEV modelleri geri çağırılıyor

Hyundai, hatalı elektronik fren sistemleri nedeniyle Güney Kore'de toplam 50.864 elektrikli Kona ve Nexo yakıt hücreli araçları geri çağırıyor. Hyundai, hangi Kona ve Nexo FCEV modellerini geri çağırıyor? 50.864 adet araç listesine hangi modeller dahil?

HYUNDAI KONA VE NEXO FCEV MODELLERİ GERİ ÇAĞIRILIYOR

Reuters , Güney Kore ulaştırma bakanlığına göre, yazılım kusurları nedeniyle fren sistemlerinin düzgün çalışmadığını bildirdi. Ancak bu sorunun herhangi bir kazaya yol açıp açmadığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor . Şimdi, aklımızdaki soru, geri çağırmanın diğer pazarları da etkileyip etkilemeyeceği konusu. Özellikle de Kona Avrupa'nın en çok satan elektrikli araçlarından biri olduğu için, geri çağırmanın kapsamı çok büyük önem taşıyor.

HYUNDAı, HANGİ KONA VE NEXO FCEV MODELLERİNİ GERİ ÇAĞIRIYOR?

Güney Kore'deki geri çağırma, Mayıs 2019 ile Kasım 2020 arasında üretilen kabaca 40.000 Kona Electrik ve hibrid aracı kapsıyor. Ek olarak Ocak 2018 ile Kasım 2020 arasında üretilen 10.138 Nexo yakıt hücreli araçta bu geri çağırmaya dahil.



