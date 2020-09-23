Kompakt SUv segmentine yeni bir bakış açısı getiriyor ve eski nesline göre daha iri, daha güçlü, daha keskin hatlarla dikkat çekiyor. Gizli far sistemi ise çok etkileyici. Bu aydınlatma teknolojisi, ızgara önünde mücevhersi bir etki yaratmayı başarmış. Sert geçişli yüzeyler, şık ve maskülen bir silüet yaratmış. Sportif tasarım stili krom detaylarla öne çıkarılmış. Arka tamponda parametrik desen ayrıntıları, spoyler arkasına gizlenmiş silecekler gibi detaylar önemli. 9 farklı renk seçeneği sunuyor ve çift tavan renk opsiyonu da var.

İlk kez 2004 yılında yola çıkan Tucson modelinin 2020 versiyonu merakla bekleniyordu. Yeni Hyundai Tucson tanıtmadan önce eklemek gerekiyor ki bugüne kadar 7 milyon adetten fazla satıldı. Avrupa pazarının da tuttuğu bir model olmasına rağmen daha çok ABD’de tutulduğunu de ekleyelim.

Yeni Hyundai Tucson global Hyundai lansmanı ile geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Deneysel tasarımı ile dikkat çeken yeni Hyundai Tucson epeyce dikkat çekici olmuş.

Hyundai Tucson’un yenisi nasıl ? Yeni çıkan Hyundai Tucson hakkında araştırma yaptık. geçtiğimiz haftalarda online bir organizasyonla tanıtılan Hyundai Tucson 2020 modelini inceledik. İçeriğinizin sonunda Hyundai Tucson güncel fiyat listesi de var. Peki, 2020 Hyundai Tucson nasıl ?

Hyundai Tucson özellikleri ve fiyatı konusunda araştırma yapanlar için yazdık. 2020 Hyundai Tucson hakkında merak edilenleri yanıtladık.

HYUNDAİ TUCSON İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ

Geniş kabin içi, alçak gösterge alanı ilk göze çarpanlar. Orta konsolun iki yan cebinde kablosuz şarj pedi, ortam aydınlatması ve eşya gözleri var. Üç farklı renk kombinasyonu ile dikkat çekiyor. Gümüş görünümlü çıtalar iç mekanda da çok şık duruyor. Fiziksel düğme hiç kullanılmış. İşletim ve kontrol mekanizmasının tek yerden kontrolünün sağlanmış olması da çok iyi.

HYUNDAİ TUCSON BOYUTLARI

Aks aralığı 10mm daha yüksek. 26 mm daha fazl diz mesafesi, sağlayan araç, bagaj hacmini de arttırmış.

Eskiye göre 20mm daha uzun. 15 mm daha geniş.

Bagaj hacmi ise 107 litre kadar artmış. 620 litrelik Tucson bagajı oldukça geniş ve kullanışlı olmuş.

HYUNDAİ TUCSON MOTOR SEÇENEKLERİ

3 elektrikli motor ile 2 adet içten yanmalı motor seçeneği olacak. Hafifi hibrid seçeneklerde hem dizel hem benzinli versiyon var. 4 farklı şanzıman seçeneği olacak. Hyundai markası ilerleyen dönemde plug-in Hybrit seçenek de sunacak.

Yeni Tucson modeli hem 4X4 hem de 2X4 seçeneği sunuyor olacak.

GÜNCEL HYUNDAİ TUCSON FİYAT LİSTESİ

ÖTV'den sonra Hyundai Tucson fiyatları ne oldu? Güncel Tucson fiyat listesi nasıl? Hyundai Tucson fiyat listesi şöyle: