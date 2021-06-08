Hz. Muhammed MS 8 Haziran 632'de Medine, Suudi Arabistan'da öldü. Bugün HZ. Muhammed'in ölüm yıldönümü. Bu özel günde Müslümanlar, Hz. Muhammed ile ilgili güzel sözler araştırmaya başladı. İşte Hz. Muhammed'in ölüm yıldönümü ile ilgili mesajlar ve sözler! Peygamberimizle ilgili güzel mesajlar...

HZ. MUHAMMED'İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ İLE İLGİLİ MESAJLAR VE SÖZLER! PEYGAMBERİMİZLE İLGİLİ GÜZEL MESAJLAR

"Yaratılmışların en şereflisi olgunu güzeli ve hakkın sevgilisi olan Efendimiz Muhammed s.a.v ölüm yılında rahmet ile anıyorum."

"İki cihan güneşi Efendimiz Alemlerin sevgilisi Yaratılış sırrımız Ezeli ve ebedi önderimiz Yaşama sebebimiz Son peygamberimiz ölüm yıldönümün de rahmetle anıyorum"

"Ümmetim Ümmetim Ümmetim diyen Alemlerin sevgilisi Hz.Muhammed Mustafa s.a.v ölüm yılında rahmet ile anıyorum."

"Yeniden doğuşu, Yeniden dirilişi, Yeniden huzuru, Yeniden umudu, Yeniden kardeşliği, Yeniden adaleti, Yeniden hukuku, Yeniden sozlervadisi.com getiren Canım peygamberim Hz.Muhammed’i 1389. ölüm yıldönümün de rahmet ile anıyorum."

"Öncekilerin ve sonrakilerin efendisine… Halkın en hayırlısına. Arş’ın Nuru’na. Allah’ın Sevgilisi Hz.Muhammed Mustafa s.a.v ölüm yılında rahmet ile anıyorum."