Hz. Muhammed MS 8 Haziran 632'de Medine, Suudi Arabistan'da öldü. Bugün HZ. Muhammed'in ölüm yıldönümü. Bu özel günde Müslümanlar, Hz. Muhammed ile ilgili güzel sözler araştırmaya başladı. İşte Hz. Muhammed'in ölüm yıldönümü ile ilgili mesajlar ve sözler! Peygamberimizle ilgili güzel mesajlar...
"Yaratılmışların en şereflisi olgunu güzeli ve hakkın sevgilisi olan Efendimiz Muhammed s.a.v ölüm yılında rahmet ile anıyorum."
"İki cihan güneşi Efendimiz Alemlerin sevgilisi Yaratılış sırrımız Ezeli ve ebedi önderimiz Yaşama sebebimiz Son peygamberimiz ölüm yıldönümün de rahmetle anıyorum"
"Ümmetim Ümmetim Ümmetim diyen Alemlerin sevgilisi Hz.Muhammed Mustafa s.a.v ölüm yılında rahmet ile anıyorum."
"Yeniden doğuşu, Yeniden dirilişi, Yeniden huzuru, Yeniden umudu, Yeniden kardeşliği, Yeniden adaleti, Yeniden hukuku, Yeniden sozlervadisi.com getiren Canım peygamberim Hz.Muhammed’i 1389. ölüm yıldönümün de rahmet ile anıyorum."
"Öncekilerin ve sonrakilerin efendisine… Halkın en hayırlısına. Arş’ın Nuru’na. Allah’ın Sevgilisi Hz.Muhammed Mustafa s.a.v ölüm yılında rahmet ile anıyorum."
"Ölümün bir YOKLUK olmadığını bize MÜJDELEYEN Canım peygamberim Hz.Muhammed’i rahmetle ile anıyorum."
"Rehberimiz, Önderimiz, Kurtarıcımız, Var olmamızın yegane sebebi; OLMASAYDIN, OLMAZDIK! diyeceğimiz, Âlemlerin yaratılış nedeni, Allah (c.c) Hazretlerinin sevgilisi; Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) ölüm yıldönümünde saygı ve büyük bir sevgili ile anıyorum Seni 1389 yıldır kalbimde taşıyorum"
"Nuruyla alemimizi Şereflendiren, yaşama sebebimiz, Rasûlâllah Muhammed Mustafa s.a.v 1389. ölüm yıldönümü de rahmet ile anıyorum."
"İki cihânın sultânı, insanların ve cinlerin Pey¬gamberi, âlemlerin Rabbi’nin sevgilisi Muhammed Mustafa (s.a.v.) Hazretleri’nin 1389. ölüm yıldönümünde rahmet ile anıyorum."
"Esselatü Vesselamü Aleyke Ya RASULALLAH Esselatü vesselamü aleyke ya HABİBALLAH Salat Sana, Selam Sana, Ey Allah’ın Elçisi. Salat Sana, Selam Sana, Ey Allah’ın Sevgilisi. Salat Sana, Selam Sana, Ey gelmişin ve geleceğin bir Tanesi Ey Alemlerin Sevgilisi 1389. Vefat yıldönümün de rahmetle anıyorum."
"Ey Allah’ın Resulü!.. Yine sana özlem doluyum, yine hasret var buram buram Canım peygamberim!"
"Heman azürde-i har-ı cefayım ya Rasulallah, gülistanda hezar-ı nevayım ya Rasulallah."
"Olursa ümmetinin çok günahı ya Rasulallah, ne hoşdur onlara çeşmin nigahı ya Rasulallah."
"Ey Allah’ın elçisi senin ayrılığında cefa dikenleriyle incinmedeyim, sanki gül bahçesinde sesi kısılmış bülbülüm."
"Ey Allah’ın elçisi saadet ülkesinin sultanı sensin, vahdet beratında 'La ilahe illa’llah, Muhammed Rasulullah' biçiminde yazılı olan da sensin."
"Ey Allah’ın elçisi ümmetinin günahı çoktan da çok olduğunda şöyle onlara göz ucuyla bir bakışın ne hoş gider."