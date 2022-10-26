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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım ve yaralı madencilere ziyaret

26.10.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden maden işçilerini, yakınlarını ve geçirdiği kaza sonucunda hastaneye getirilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım ve yaralı madencilere ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bartın’daki maden kazasında yaralanan maden işçileri ile Azerbaycan’daki trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Milletvekili Şamil Ayrım’ı hastanede ziyaret etti.

“Devletimizin her kurumunun olduğu gibi bize düşen bir şeyde biz de buradayız”
Ekrem İmamoğlu, yaralı yakınlarıyla da bir süre görüştü. Daha sonra bir açıklama yapan İmamoğlu, “Çok sıkı bir tıbbi takip yapılıyor burada. Aileler de çok güzel bir ortamda ağırlanıyor. Kayıplarımız bizi derinden üzdü, hepimizin başı sağ olsun” dedi.
Yaralıların bir an önce tedavilerinin tamamlanmasını temenni eden İmamoğlu, “Evlatlarınız evlatlarımız, kardeşleriniz kardeşlerimizdir. El birliğiyle yaraları saracağız. Tekrar hepimize geçmiş olsun ve hepimizin başı sağ olsun. Bizler de takipteyiz, tüm bilgileri aldık. Bize de düşen bir şey olduğunda buradayız; devletimizin her kurumunun, her biriminin olduğu gibi” ifadelerini kullandı. (İHA)

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