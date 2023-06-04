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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gazhanesi’nin açılışını yaptı! 'Miras yediliğe son verdik ama...'

04.06.2023 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fatih'e bulunan Yedikule Gazhanesi'nin açılışını yaptı. İmamoğlu, “Bu dönem bu şehri tarihine, kültürel zenginliklerine, ecdat yadigarlarına ilgisizliğe, başka bir duyarlılık sürecini ortaya koyduk. Miras yediliğe son verdik ama başka bir şey yaptık, emanet mirasa hep birlikte kararlı bir şekilde sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gazhanesi’nin açılışını yaptı! 'Miras yediliğe son verdik ama...'

1880 yılında inşa edilen ve 1993 yılında hizmet dışı bırakılarak atıl durumda kalan Yedikule Gazhanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekiplerinin restorasyonu sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tekrar hizmete alındı. Açılış programında konuşan İmamoğlu, “İstanbul’umuzun başta tarihi yarımada olmak üzere, tarihi eserlerini korumak ama bir hazireyi, ya da bir türbeyi, ya da bir camiyi, ya da bir tarihi yapıyı; bu çok eski dönemden kalan bir kilise kalıntısı olabilir, bir sur kalıntısı olabilir, hepsi aslında bizim emanetlerimiz. Biz o emanetleri açığa çıkarıp, dünyaya servis etmekle yükümlüyüz. Biz aslında miras yedi dönemine son verdik. Bu dönem bu şehri tarihine, kültürel zenginliklerine, ecdat yadigârlarına ilgisizliğe başka bir duyarlılık sürecini ortaya koyduk. Miras yediliğe son verdik ama başka bir şey yaptık, emanet mirasa hep birlikte kararlı bir şekilde sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

“BEN İSTANBUL'U 16 MİLYONUN AŞKIYLA SEVİYORUM" 

Açılış törenine katılanlara seslenen İmamoğlu, “Kimse bizi birbirimize düşüremeyecek. Hiçbir kötü sözün bizde karşılığı olmayacak, iyileşeceğiz. Biz, milletimizin iyileşme karakterine, iyi vicdanına yüksek oranda güveniyoruz ve o kalbi güzel insanlarımıza yani 86 milyon insanımıza yani 16 milyon İstanbulluya; göreceksiniz bu güzel günleri, sizin hepinizin huzurunda yaşatmaya söz veriyoruz. Her ne kadar İstanbul’a dair kişisel arzular, hayaller kurulsa da, ben öyle kurmuyorum. Benim kişisel bir hayalim, kişisel bir aşkım yok İstanbul’a. Ben İstanbul’u 16 milyonun aşkıyla seviyorum onu söyleyeyim. Türkiye’yi de 86 milyonun aşkıyla sevmek gibi. Zaten esas olan öyle bir aşktır, öyle bir sevgidir. Bireyselleşmemeli, toplumsal olmalı. Ben o kavramlarla bu şehre ve bu ülkeye tutkuyla bakan, milletimizin her bir ferdine duyduğum saygıyla, özenle görevimi yapmaya ve hiçbir sorumluluktan kaçmamaya da devam edeceğim" şeklinde konuştu.

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"ESAS MESELE GÖNÜLDEKİ DAVADIR"

İmamoğlu, “Ben çok net söyleyeyim, bu dava adına önümüze hangi engelleri koyarlarsa koysunlar, hani bizim davamız başka bir dava, önümüze hangi mahkeme davalarını koyarlarsa koysunlar yolumuzda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Çünkü esas mesele gönülde ki davadır, o dava da milletin gönlünde ki davadır. Ben o davayı kazanacağım. O diğer davaların bende hiçbir hükmü yok, kıymeti de yok. Milletimize, bu güzel şehrimize, hemşehrilerimize ve bütün ülkemize, 86 milyon insanımıza sevgimle, saygımla ve gerçekten sorumluluk duygumla, aynı zamanda büyük coşkumla, canla başla çalışmaya, size layık olmaya, asla vazgeçmemeye devam edeceğim" dedi.  (DHA)

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